Kosa: "El Real Zaragoza es un club grande y la presión está ahí, pero estoy acostumbrado a ella"

Sebastian Kósa está para jugar. El central esloveno asegura estar "preparado" para debutar el domingo en Miranda de Ebro si Víctor lo considera oportuno. "Vengo de jugar con asiduidad y estoy bien, listo", corrobora.

En su presentación oficial, el zaguero, de apenas 20 años y capitán de la selección sub-21 de su país, se define como un defensa "fuerte físicamente que corre mucho por el equipo" y celebra el recibimiento dispensado desde que llegó a tierras aragonesas. "Los compañeros son asombrosos. Todo el mundo me ha recibido muy bien y me estoy adaptando rápido al club. Lo que he visto de la ciudad me encanta", afirma.

En imágenes | Clemente, Kosa y Vital se presentan como jugadores del Real Zaragoza / Laura Trives

Kosa se decantó por el Real Zaragoza por encima de otras oferta interesantes. "Es un gran club, un histórico del fútbol español y no hubo muchas dudas. Estoy agradecido y contento de estar aquí", resume el zaguero, que asegura estar "acostumbrado" a lidiar con la presión. "Soy consciente de que estará ahí, pero puedo con ella. Hay que ir partido a partido", expone Kosa, al que Cordero define como un central "emergente, diestro que juega preferentemente por la izquierda, con buena salida de balón, experiencia en Europa y buen pase en largo".