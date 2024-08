Baselga rescindirá este jueves con el Real Zaragoza

Marcos Baselga y el Real Zaragoza están ya de acuerdo en la rescisión del año de contrato que le resta en el club aragonés y, si todo va conforme a lo esperado, este jueves se desvinculará, mediante una rescisión, de ese vínculo. El delantero zaragozano ha pasado todo el verano entrenando a las órdenes de Víctor, sin ser citado ni para amistosos, ni en los dos partidos oficiales ni tampoco para acudir al stage en San Pedro del Pinatar, y sabía que su destino estaba fuera del Zaragoza, pero hasta ahora no había acuerdo para su salida. Este ya ha llegado y por eso no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros en la Ciudad Deportiva, como tampoco lo ha hecho Jair, que también está en la rampa de salida, aunque en este caso sigue sin haber acuerdo a estas horas y su ausencia ha sido por la uveitis en el ojo derecho que sufre desde la semana pasada.

Baselga, de 25 años y que solo ha jugado tres partidos en el Zaragoza, todos en la 19-20, llegó al primer equipo en 2020 y ha acumulado cesiones, en Segunda B antes y ahora en Primera RFEF en el Atlético Baleares, Calahorra, Zamora y Sabadell, aunque para esta última se le renovó el verano pasado por una temporada más, hasta 2025. El futbolista tenía al principio del verano propuestas del Real Unión, Ceuta, Murcia o Ibiza, todas de Primera RFEF, pero ahora mismo no cuenta ya con ellas y tendrá que buscar destino entre los equipos que están interesados en él.

Al rescindir hoy y no hacerlo tras el cierre del mercado puede firmar por cualquier club aunque haya finalizado la ventana de fichajes. El Zaragoza ha incrementado en los últimos días su oferta para rescindir, que en un primer momento era muy baja teniendo en cuenta que Baselga está en el mínimo salarial de la categoría, en torno a 100.000 euros

Mientras, Jair no ha llegado a un acuerdo aún para su salida puesto que el Real Zaragoza desea pagar lo menos posible, o nada, en el acuerdo de rescisión. El Almere de la Eredivisie cubría algo más de un tercio, casi la mitad, del salario del central, per no hubo acuerdo y el club neerlandés ya ha firmado a otro central, mientras que Jair contaba con el fuerte interés del Burgos, pero también ha incorporado ya a Lisandro López para el puesto. Jair, que milita en el Zaragoza desde 2020, con 140 partidos oficiales de zaragocista, está en el ranking medio salarial de la plantilla, en torno a los 300.000 euros.

Así, al club le queda hasta la noche del viernes para desbloquear esa situación, lo mismo que sucede con Sabin Merino, quizá con el que más planea la posibilidad del despido. Merino se ha ejercitado este jueves con el grupo y sigue a la espera de salir, con algunas opciones en Segunda ya difuminadas, como la del Huesca, y otras como la del Córdoba aún latentes. El problema es su alto salario, que supera los 600.000 euros en el año de contrato que le resta.

El Zaragoza tiene ahora mismo ocupadas 27 fichas, si bien Gori Gracia, que aún no está descartado que salga cedido, Liso y Luna van a tener dorsal del B, por lo que son 24 las que tiene cubiertas y necesita espacio para poder hacer al menos tres fichajes, en la zona de ataque todos, y la opción de Lekovic para el eje. Además de Jair y Baselga este jueves no se han entrenado Aketxe, Femernías y Borge, con sus respectivos procesos de rehabilitación.