Jair no saldrá en este mercado de verano del Real Zaragoza

No habrá ninguna novedad con Jair Amador en este mercado de fichajes que cierra este viernes por la noche. El central, de ascendencia caboverdiana y que llegó en 2020, habiendo disputado 140 partidos desde entonces, no saldrá mediante un acuerdo de rescisión y, según algunas fuentes, tampoco se contempla, o por lo menos no se le ha anunciado así, el escenario de un despido en los próximos días. Ese despido, por el que el Real Zaragoza, teniendo un año más de contrato, se vería a abonarle dos meses por cada temporada que lleva en el Zaragoza (8 del total de 12 que le restan), le dejaría sin poder ser inscrito en un equipo hasta enero, ya que ningún club puede firmar a un jugador que rescinde con posterioridad al cierre del mercado de ese país.

Jair, entonces, se queda, después de un verano en el que se le señaló la rampa de salida en junio por parte de Víctor Fernández, que no contaba ni cuenta con el futbolista, pese a que la falta de refuerzos le hizo tener muchos minutos en la pretemporada, y que le reiteró esa posición pocos días antes de empezar la Liga en Cádiz, donde el central, que iba a ser titular, alegó no sentirse preparado para jugar, aunque como muestra de su profesionalidad tuvo minutos en la última media hora de esa cita. En Cartagena no jugó por una uveitis en el ojo derecho, que todavía sufre.

El futbolista ha tenido varias ofertas este verano. El Almere de la Eredivisie pagaba algo más de un tercio de su salario y el Zaragoza no se quiso hacer cargo del resto hasta la totalidad de la ficha, que ronda los 300.000 euros, pese a que el club holandés hizo un segundo intento. El Burgos también estaba muy interesado, pero la oferta tampoco fue suficiente, ya que el Zaragoza solo estaba dispuesto a abonar una cantidad pequeña en la marcha del defensa, y el equipo burgalés se cansó de esperar y firmó a Lisandro López el viernes, mientras que en las últimas horas del mercado surgió la oportunidad del Levante, pero necesitaba liberar masa salarial para inscribir al defensa, por lo que esa vía también se descartó con el paso de las horas.