Lecoeuche se va al Caen y Francho se entrena al margen

El Real Zaragoza se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva en un entrenamiento en el que ya no ha estado Quentin Lecoeuche, que ha volado a primera hora de la mañana a París tras rescindir su contrato con el Real Zaragoza y que firmará, tal y como adelantó este diario esta mañana, por el SM Caen de la Ligue 2 por una temporada en las próximas horas. El jugador francés llegó al Zaragoza el verano pasado, firmando por dos años y las lesiones apenas le han dejado espacio en el equipo, ya que el curso pasado disputó 26 partidos, con 18 de titular y 1.554 minutos. Con el fichaje de Tasende, la decisión de Nieto de quedarse y la posibilidad de Clemente como lateral, la continuidad de Lecoeuche era muy factible que no se diera, ya que de hecho fue uno de los descartes de Víctor al empezar el verano.

Lecoeuche llegó al Zaragoza procedente del Valenciannes, también de la Ligue 2, y ahora regresa a ese torneo, al club del que es propietario el madridista Kylian Mbappé, donde continuará su carrera, con un paso por el Real Zaragoza con más pena que gloria, ya que el curso pasado sufrió una fascitis plantar en pretemporada y después varias lesiones musculares, la más grave una en el isquio en noviembre que le hizo ser baja hasta después del parón.

Mientras, en el entrenamiento no ha estado con el grupo Francho Serrano, que volvió a tener minutos frente al Cartagena, con gol incluido. La explicación del club habla de un reparto de cargas previsto tras los muchos meses de baja que ha estado por la fascitis plantar, por lo que su presencia en Anduva el domingo no peligraría en ese caso. De hecho, esa ha sido también la explicación de Víctor. "Con Francho no hay ningún problema, está siguiendo sus pautas de recuperación, está muy bien, que nadie se asuste y estaba todo previsto, por lo que el domingo estará en Miranda, no hay problema", aseguró el entrenador.

También han estado al margen Aketxe, Femenías y Borge, con sus respectivas lesiones, además de Jair, por la uveitis que sufre en el ojo derecho.

El defensa de ascendencia portuguesa es uno de los que estaban en la rampa de salida, aunque sin acuerdo para su desvinculación y que ha tenido ofertas del Almere y el Burgos. Sabin Merino tampoco ha alcanzado ese acuerdo y sobre el delantero vasco planea la posibilidad del despido, aunque el club esa decisión la puede ejecutar después de esta noche, pero eso dejaría al jugador sin la posibilidad de encontrar otro equipo en España. Gori Gracia, como Sabin, también se ha entrenado con el grupo y en este momento es más factible que siga a que salga cedido a Primera RFEF en estas últimas horas del mercado.