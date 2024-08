El Real Zaragoza hace oficial la cesión de Alberto Marí y tiene la de Adu Ares a punto

El Real Zaragoza ha hecho oficial la cesión para la próxima temporada de Alberto Marí, delantero del Valencia y que llega a préstamo hasta junio de 2025 y sin opción de compra. El interés, adelantado por este diario el pasado 4 de agosto, se transformó en una petición de cesión que el Valencia no atendió porque Baraja no dejaba salir al ariete y se reactivó el miércoles ante la petición del punta alicantino, que tuvo muy clara la idea de jugar en La Romareda. Marí ha pasado reconocimiento médico esta mañana y este sábado ya se ejercitará con sus compañeros para viajar a Miranda. Además, el club también está muy cerca de cerrar la cesión de Adu Ares, extremo diestro del Athletic, una operación adelantada por este diario y que tiene ya todo acordado, aunque no está aún en la fase de intercambio de documentos. Ares también llegará a préstamo por una temporada y se le espera en el entrenamiento de mañana sábado para que pueda jugar ante el Mirandés.

"Hola zaragocistas, soy Alberto Marí y ya estoy aquí", ha asegurado el anuncio del jugador en las redes sociales de la entidad. Marí, el duodécimo refuerzo zaragocista en este verano, es un 9 de referencia, con más remate y posee más bagaje en el fútbol de élite que otras opciones que ha habido para la delantera como Adrián Niño o Álex Forés. El futbolista, de 23 años, tiene la competencia en el Valencia en ataque de Rafa Mir, Hugo Duro y Dani Gómez, además de que pueda llegar un refuerzo a esa zona en las últimas horas de mercado y por eso pidió salir el miércoles.

El alicantino inició su etapa de jugador en las categorías inferiores del Hércules para después pasar por las del Valladolid y por el filial del Eibar, el CD Vitoria, mientras que a la cantera del Valencia llegó en el verano de 2021 para jugar en el filial que entrenaba Miguel Ángel Angulo en la 21-22 en Tercera RFEF y debutar ante el Elche con el primer equipo en la 22-23, el 23 de abril de 2023. Es hijo del exguardameta del Hércules José Miguel Marí y su hermano Miguel acaba de fichar por el Teruel.

Además, el Zaragoza está muy cerca de hacerse con la cesión de Adu Ares, objetivo zaragocista para el extremo revelado por este diario el pasado 21 de agosto. El Athletic y el club aragonés tienen ya pactados los términos de ese préstamo por una temporada y el joven extremo, que ya ha debutado con el primer equipo, ha dado el visto bueno para su llegada a La Romareda, ya que contaba con otras posibilidades en la categoría. Los dos clubs esperan intercambiar los documentos esta tarde y que Ares se convierta en el decimotercer fichaje del Zaragoza en este verano.

Ares, de 22 años y con contrato hasta 2027, responde a ese perfil de extremo diestro, joven, con hambre y con capacidad de desborde y regate. El Athletic, donde la temporada pasada disputó 17 partidos oficiales con el primer equipo y otros nueve en la anterior, en la 22-23, desea que el extremo tenga minutos y demuestre su nivel, algo que va a tener muy complicado en el primer equipo rojiblanco y que hará en La Romareda.