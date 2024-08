Sabin Merino ya ha firmado su rescisión y su salida es oficial

El Real Zaragoza y Sabin Merino han llegado a un acuerdo de rescisión, que ya ha sido rubricado por el delantero y es oficial, por el que se llega a un acuerdo para su salida, con el año de contrato que le resta y se evita el despido que empezaba a planear sobre el punta como una posibilidad, mediante un acuerdo por el que el Zaragoza desembolsará parte del año de contrato que le resta. El delantero, que según fuentes cercanas no tiene equipo aún, ha preferido firmar esa rescisión y no cerrarse las puertas para el mercado hasta enero, ya que si era despedido no podía firmar con ningún club hasta invierno.

Sabin Merino llegó a la entidad en 2022, en enero de esa temporada 21-22 y de la mano de Miguel Torrecilla, firmando hasta 2025, teniendo protagonismo en la primera temporada, con 16 partidos y sin marcar con JIM en el banquillo, pero después fue cedido al Atlético San Luis, equipo franquicia en México del Atlético de Madrid, y al Racing de Ferrol, donde estuvo la pasada temporada. El jugador, con un salario en esta última temporada que superaba los 600.000 euros, podrá firmar ahora por cualquier club con la carta de libertad.