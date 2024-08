Víctor Fernández: "No vamos a completar la plantilla y no van a venir estrellas"

Era lógico pensar que en la arriesgada apuesta, consensuada por todas partes de la SAD, del Real Zaragoza no todos los objetivos que se había marcado el club para que recalaran en la capital aragonesa iban a poder llegar. Así lo ha confirmado en rueda de prensa un Víctor Fernández que, a pesar de mostrarse "tranquilo y contento" por cómo va a cerrarse el mercado, ha asegurado que "no vamos a completar la plantilla".

El técnico zaragocista ha dejado atrás el estrés de los últimos días y su calma delata que él es de los pocos que ya sabe lo que falta por venir en estas últimas horas. Víctor confirmó que van a llegar "varios fichajes" y que podría "clavar" el número de ellos, aunque no quiso dar ese dato. "No voy a estropear ninguna información que corresponda al departamento de comunicación. Un jugador estará en Zaragoza cuando se hayan formalizado los contratos", se justificó.

"Está todo más redondo, concretado y avanzado. Tengo argumentos y razones para mostrar ánimo", prosiguió un técnico que, no obstante, no descarta alguna sorpresa de última hora: "Quedan horas para que surjan opciones que pueden estar abandonadas y vuelven a surgir. Puede ocurrir muchas cosas".

Para explicar el porqué de que no se vaya a completar la plantilla, el entrenador del Real Zaragoza explicó que "deben llegar jugadores que estemos convencidos. Hemos buscado características, jugadores que quisieran venir y pudieran. Alguno quería venir y no ha podido ser. Si no se cierra no será por falta de búsqueda o dinero, sino porque el mercado no da absoluta seguridad".

Bombas y tonterías

Víctor ha descartado la llegada de algún fichaje bomba. "Se dicen muchas tonterías. Vendrán aquellos jugadores que estemos convencidos de que van a sumar. Ninguno será estrella, serán buenos jugadores que puedan ser estrellas. Eso me interesa, que nadie se lleve decepción. No quiero que me rompan el equilibrio de la plantilla", valoró.

Hablando de nombres propios, el entrenador del Real Zaragoza, preguntado por los nombres de Lekovic, Ares y Marí, repitió la misma fórmula que utilizó con Clemente y Kosa y aseguró que "como espectador me gustan mucho. Si tuviera que ir a un campo, me gustaría verles. Como entrenador, no son míos y no voy a emitir ninguna valoración". "No tenéis mal ojo", añadió entre risas.

En el apartado de salida, Víctor confirmó el adiós de Lecouche y habló de Sabin Merino y Jair: "Lecoeuche me pidió permiso para irse a Francia y formalizar su desvinculación. Le di la autorización para que diera ese paso y acelerar los últimos trámites. Jair y Sabin siguen en la misma situación, sin novedad al respecto. Les deseo lo mejor".

Para rematar su análisis del fin del mercado, el técnico afirmó que "ha sido una reconstrucción masiva. No vamos a acertar en todos, pero sí en muchos. Todos van a sumar y a ver hasta dónde nos da. La afición puede estar tranquila".

Miranda

Con el frenesí de un día tan marcado como el de hoy, el partido del domingo en Miranda en el que el Zaragoza se jugará mantener el liderato pasó a un segundo plano en la rueda de prensa de Víctor Fernández, aunque el propio técnico quiso poner en valor la importancia del duelo. "El Mirandés es un equipo extraordinariamente bien organizado en defensa. Tenemos que estar preparados para un partido diferente a lo vivido en Cádiz y Cartagena. Creo que tenemos argumentos, pero es innegociable tener actitud valiente", valoró. "Solo hemos ganado dos partidos. No le voy a quitar valor, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Ahora hay que ir a vencer en Anduva", añadió.

Para ese partido, Víctor confirmó que Kosa y Clemente viajarán si no hay ninguna novedad, además de hacer una pequeña valoración de sus llegadas. "Clemente ya lo conocéis. Nos va a dar polivalencia, de central y lateral, salida de balón y enriquece los registros de la plantilla. Nos da pierna zurda. Es un jugador perfecto para cuando necesite jugar con tres centrales. Es un chaval de Aragón, zaragocista y va a sumar. Lo tendrá difícil, como todos", dijo del canterano. De Kosa, el entrenador aseguró que "me ha sorprendido su mentalidad. Tiene buenas condiciones físicas, es ágil y coordinado, correcto con pelota, juego aéreo y bastante rápido para su envergadura. Y tiene mucha hambre. Es la oportunidad de su vida".

Víctor habló también de Bazdar tras su gran partido en Cartagonova. "Bazdar es un niño. Ha salido de un país con otro nivel de competición. Es una apuesta por el talento, calidad y juventud, con potencial para ser muy buen jugador", analizó. "Tiene muchos registros como jugador y facilita mucho las cosas a los compañeros. Necesita tener más calma y trabajar muchas cosas, pero tiene muy buena actitud y predisposición. Estoy contento, y en unos meses lo estaré más", añadió.

Aketxe

El que no estará en Miranda será Aketxe, que estará de baja varias semanas por una rotura muscular. "Lo de Aketxe es un palo. Lo que era una contractura se ha hecho rotura, en una zona delicada donde debemos ser prudentes. Está muy fastidiado. Venía con ilusión y ganas tremendas, las mismas que yo", recalcó el técnico.

Para el duelo ante el Mirandés, Víctor no descartó que alguno de los fichajes que se anuncie entre en la convocatoria: "Si vienen los que queremos, en las condiciones que han demostrado y con seguridad anímica y vitalidad, los llevo seguro".