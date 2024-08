Las claves del frustrado fichaje de Lekovic, el central que no llegó a tiempo

El Real Zaragoza estuvo a punto de llegar a la decimocuarta incorporación en su verano lleno de trabajo en las oficinas, pero la tardía autorización del Estrella Roja para la cesión con opción de compra de Lekovic es lo que echó al traste la operación, ya que hasta última hora de la tarde no llegó la confirmación del club serbio dando salida al central, el gran anhelo de Víctor para completar la defensa. En ese momento, con menos de dos horas para el final del cierre del mercado, ya vio el Zaragoza que iba a ser imposible sellar ese fichaje en el que llevaba trabajando todo el verano y que tenía convencido al jugador desde principios de julio, asumiendo su salario en el club serbio, donde tiene contrato hasta 2027.

Así, la documentación no se llegó a rubricar ni por supuesto se envió documento alguno a la Liga, porque los tiempos lo impidieron y el Zaragoza renunció, cerca de la bocina del mercado, a fichar a ese central, cuya llegada hubiera impulsado un postrero acuerdo con Jair para intentar su desvinculación en las últimas horas, pero eso tampoco se produjo con la idea final de que el defensa de ascendencia caboverdiana sea uno más en la plantilla del Real Zaragoza a partir de este sábado, aunque de momento a Miranda no va a viajar y ha seguido entrenando al margen por la uveitis que sufre en el ojo derecho. Eso sí, ambas operaciones eran independientes en lo económico porque se podían afrontar las dos, aunque lógicamente el Zaragoza no quería quedarse con 6 centrales en la plantilla si fichaba a Lekovic y no daba salida a Jair

El Estrella Roja, uno de los clubs grandes de Serbia, ha ido llevando los tiempos de la negociación a su antojo, dilatando la decisión sobre Lekovic, que presionó lo indecible para salir cedido a La Romareda, una operación adelantada por este diario a finales de julio. El club de Belgrado traspasó primero a Stojic al Maccabi y tenía que sacar a otro central, sabiendo que su mercado acaba el 13 de septiembre, por lo que no tenía prisa para tomar esa decisión. Tanto el agente del jugador, Nikola Damjanac, que el viernes estaba en Madrid cerrando el fichaje de otrro central, Nastasic, por el Leganés, como el Estrella Roja vieron que ese día se podía dar luz verde a su llegada al Zaragoza, pero el club serbio no la ofreció hasta la recta final del mercado, lo que hizo imposible la llegada del central, que iba a cerrar la defensa zaragocista y que era el jugador elegido por Víctor por su capacidad aérea y su contundencia, además de su poder en la estrategia para completar un eje en el que ya habían llegado Vital, Kosa y Clemente en este verano, además de la permanencia de Lluís López.