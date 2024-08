El mercado de alto nivel del Real Zaragoza y un coche de 300 caballos para Víctor Fernández

Lo que el Real Zaragoza empezó a acometer a principios de junio no era una obra menor, de unos días de incordio y cuatro arreglos puntuales. La SAD se lanzó a ejecutar un trabajo de reconstrucción mayor, de dimensión extraordinaria. Lo que el club se propuso, empujado por el ánimo renovador de Víctor Fernández, con Juan Carlos Cordero en el frente de operaciones y Mariano Aguilar y Fernando López en el ala noble de los despachos, fue cambiar la plantilla prácticamente de arriba abajo, una reestructuración masiva, por utilizar el término que el entrenador ha popularizado para dar cuenta de lo que pretendía.

Cuando todos los pesos pesados de la SAD pusieron las bases de lo que había que hacer durante el verano en aquella reunión en Madrid, la cuenta se disparó como en un restaurante caro. Los ejecutivos ya eran conscientes de que el límite salarial iba a alcanzar su punto más álgido de estos doce años. El Real Zaragoza se propuso firmar alrededor de quince jugadores, dos abajo, uno arriba, y dar salida a un número elevadísimo de futbolistas con los que Víctor no contaba, con el consiguiente desgaste negociador y su coste económico.

A lo largo de las semanas, la SAD ha ido dándole la vuelta a la plantilla como un calcetín, con entradas y salidas progresivas que han llevado a Cordero a vivir al límite hasta el último día del mercado y a Fernández a declararse estresado públicamente en un momento dado. Al final, el Real Zaragoza ha formalizado trece contrataciones, cifra que retrata perfectamente la dimensión de la obra.

Para hacerla posible, en su tercera temporada en la ciudad (las dos primeras fueron malas deportivamente), la propiedad puso una buena ración de carne en el asador mostrando un ánimo inversor desconocido desde hace más de una década. Producto de ello, la SAD ha podido afrontar varios traspasos, con el de Bazdar destacado en cabeza del gasto (de momento, 1,5 millones de euros por el 50% del pase) además de los de Kosa, Calero y Vital. Ha podido también ir al mercado de jugadores libres con cantidades de dinero muy significativas, compatibles con firmar a piezas codiciadas como Aketxe o a Keidi Bare.

Con sus virtudes y sus lagunas, el Real Zaragoza 24-25 es hijo directo de Víctor Fernández, la figura que ha pilotado toda la reconstrucción de la plantilla, eligiendo quiénes sí y quiénes no e implicándose personalmente en muchas negociaciones, algunas exitosas, otras frustradas. El equipo que ha resultado de este verano tan largo y duro no es exactamente el que el técnico hubiera querido. No está completo pero le ha dejado contento. Ha habido quienes no han podido llegar y también algunos que no han querido. Fernández lo verbalizó así: “Aquí estarán los que quieran estar y los que puedan estar”. Y Cordero, de este modo más pragmático: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible. Los milagros ya nos cuestan más”.

Víctor inició el verano apuntando lo más alto posible. Y lo ha terminado igual, aunque la realidad del mercado le ha obligado, a él y a Cordero, a rastrear varias opciones que no eran las principales por la naturaleza misma de los negocios y de la división en la que milita el club, la segunda española. Eso sí, el Real Zaragoza no ha fichado a nadie al que el entrenador no haya dado el visto bueno. Enrique Clemente es un buen ejemplo de cómo han sido las cosas y de quién ha decantado la balanza en las decisiones.

En la ciudad están desde hace días muchas primeras opciones de aquella lista original de junio, jugadores que fueron top 3 de la categoría en sus puestos la temporada pasada. En nómina hay un buen número de futbolistas que harán carrera en Primera en el futuro y otros que bien podrían estar hoy en la élite. La plantilla no es redonda, pero tiene grandes virtudes. Ha mejorado notablemente la delantera, ha llenado el vacío de un costado con un extremo punzante, peligroso y desequilibrante, como Adu, los laterales tienen mayor nivel y Bare y Aketxe dan otra dimensión muy superior al centro del campo. Habrá que ver la respuesta de los centrales y cómo se asienta la portería.

El equipo ha sufrido una renovación total con pautas claras: llenarlo de jugadores con mucho hambre, buen pie, capaces de asociarse, en plenitud física y habilitados para jugar un fútbol con mucho ritmo, velocidad de balón y verticalidad. El Real Zaragoza 24-25 está hecho a imagen y semejanza de lo que ha solicitado Víctor, que va a pilotar un coche de 300 caballos, con jugadores jóvenes, poderosos y su energía en máximos.

El inicio de Liga ha sido fantástico. Con seis puntos ya en la cuenta de resultados, Fernández proseguirá en Anduva un camino de nueve meses eternos. Dispone de una plantilla bien pensada, sin alguna guinda deseada, pero de alto nivel para aspirar a los puestos altos. Como sucedió en Cádiz y Cartagena, es la hora de seguir sacándole todo el rendimiento con un fútbol ambicioso, sin excusas, un compromiso absoluto, solidaridad y la responsabilidad por bandera.