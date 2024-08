Víctor fue inflexible con los retornos de Mollejo y Bebé y el club no valora ir al mercado del paro

Hasta última hora del mercado de verano tuvo el Real Zaragoza dos opciones encima de la mesa que hubieran reforzado las alas, con la llegada de uno de ellos incluso después del refuerzo de Adu Ares en la tarde del viernes que ya daba más brillo al perfil diestro. Víctor Mollejo y Thiago Bebé pudieron ser de nuevo jugadores del club aragonés, pero Víctor fue inflexible con ambos.

En el caso del delantero toledano, que no es un especialista de banda aunque ha jugado la mayor parte de su carrera ocupando ese perfil, tanto en el carril diestro como en el zurdo, en una tercera etapa (ya estuvo en la 22-23 y 23-24) que hasta podría haberse dado finalmente de nuevo en una cesión desde el Atlético de Madrid, pero tal y como contó este diario el 20 de agosto Víctor se negó en rotundo. Mollejo, eso sí, prefería una desvinculación del Atlético, que tampoco llegó. Y esa postura no la varió Víctor ni con el final del cierre del mercado y sabiendo que no iba a llegar un jugador de ataque más, al margen de Ares y Marí, cerrados en el último día. Mollejo, con un salario alto y dos años más de contrato en el Atlético, se quedará al menos hasta enero en el filial rojiblanco que dirige Fernando Torres en Primera RFEF

También estuvo sobre la mesa el nombre de Bebé, de exitosa cesión desde el Rayo en la temporada 22-23 y al que se intentó traer de nuevo el verano pasado y en enero, sin éxito. En esta ocasión, además, podía llegar en propiedad y el Zaragoza sabía que se iba a desvincular del club vallecano. Bebé, que aún puede firmar por el club aragonés o por cualquier otro en España tras su salida antes del cierre del mercado o que puede marcharse a un destino más lejano, en Arabia o Qatar, contemplaba con buenos ojos su regreso al club aragonés y su agencia de representación mantuvo el nombre sobre la mesa zaragocista. Sin embargo, Víctor no varió, como con Mollejo, su idea, teniendo en cuenta que el futbolista portugués y de pasaporte caboverdiano es un especialista sobre todo en banda izquierda, donde la plantilla se ha quedado solo con Liso, aunque además puede jugar también en la mediapunta.

Mollejo controla un balón en un encuentro del Real Zaragoza. / ANDREEA VORNICU

El Zaragoza, en estos momentos, no tiene intención de acudir al mercado del paro, por lo que todo apunta a que ni Bebé ni ningún otro futbolista llegará en los próximos días. Es la previsión del club, al menos, que prefiere guardarse la cierta capacidad económica que ha quedado de este mercado para enero, más los recursos que pueda generar para aumentar el límite salarial, que ha sido el más elevado desde que el equipo está en Segunda en 2013. Además, el club solo tiene dos fichas disponibles y una de ellas la ocupará en enero Borge cuando ya tenga el alta de la lesión, lo que se espera para octubre o noviembre, del ligamento cruzado anterior de la que fue operado en marzo.

Cordero, y ya lo dijo en alguna ocasión, no es partidario de llegar a la ventana invernal sin apenas fichas, lo que pasó cuando aterrizó en el Zaragoza en enero de 2023, y será en ese mercado en el que el Zaragoza intentará completar la plantilla que Víctor dijo públicamente ver incompleta este viernes y para la llegada de al menos un par de refuerzos, que pasarían por un mediocentro físico y un extremo izquierdo, aunque sin descartar algún cambio en el eje si entonces se busca una salida a Jair. Pero eso quedará para enero.