El cabezazo de libro de Iván Azón y la dura resaca del mercado para el Real Zaragoza

Usted, que lleva doce temporadas consecutivas viendo partidos de esta categoría, lo entenderá. La primera parte fue la clásica de la Segunda División. Pestosa, pestosa. El balón parecía vivo, con un bote alto y raro. Muchas imprecisiones, pelotas volando, choques, interrupciones, disputas, pocas llegadas y las pocas que hubo mal acabadas y el fútbol bastante descontrolado. Solo fue reseñable un golpeo directo de falta lanzado por Tasende de manera extraordinaria, fuerte, con la curva técnicamente preciosa y directa a las cercanías de la escuadra. Raúl Fernández se lució y evitó un gol de bandera. El encuentro se aproximó a su ecuador y Poussin volvió a caer muy bien abajo para sacar un disparo con la mano dura a ras de césped. Liso replicó desde fuera del área, pero su chut no cogió portería.

El descanso fue una bendición, pero en cuanto el juego se reanudó en la segunda parte la condena fue la misma. Víctor Fernández introdujo a Iván Azón y Adu Ares, que dejó ver sus condiciones en alguna acción aislada. Sin embargo, no era el día del Real Zaragoza, que vio al Mirandés estrellar un balón en el palo en una falta lateral y a Poussin volver a estar firme en un disparo envenenado desde fuera del área que le botó cerca de su posición. El guardameta francés estuvo bien, aunque dubitativo en las salidas en los balones colgados. En los dos partidos que lleva a sus espaldas se ha quitado una parte importante de aquella cruz con la que cargaba desde el partido de Gijón de la temporada pasada.

El Zaragoza no se pareció ni al de la primera parte en Cádiz, fino, detallista con el balón, vertical y con veneno para llegar a la portería contraria, ni al de la segunda de Cartagena, donde reaccionó a unos malos primeros 45 minutos con buen fútbol y mucha ambición. El equipo no dominó el encuentro y, casi siempre, estuvo más cerca de perder que de ganar. No tuvo apenas mordiente en ataque, donde no produjo casi nada. Hubo que esperar al descuento para paladear la mejor acción visitante: un centro espectacular, con rosca, tocado, de Iván Calero que el otro Iván, Azón, cabeceó como los grandes rematadores, arriba, en las alturas y hacia una esquina de la portería, abajo. El palo impidió el 0-1.

La resaca del final del mercado de verano fue dura y difícil de digerir. En cualquier caso hay que poner en valor el punto sumado por el Real Zaragoza en Anduva, habitualmente territorio hostil. En los tres partidos consecutivos fuera de casa por las obras de La Romareda, el equipo de Víctor Fernández ha sumado siete de nueve posibles. En Miranda hizo bueno el dicho futbolístico: cuando no puedes ganar, empata. Y empató.