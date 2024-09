La contracrónica del Mirandés-Zaragoza. Poussin cambia de suerte

Con las maletas hechas en junio y con una pretemporada que convenció a Víctor para que el retorno de Edgar Badía se quedara en una opción frustrada, a Poussin la lesión de Femenías le colocó en el foco y, en dos partidos bajo palos de inicio con el Real Zaragoza en este curso, ha tenido luces y sombras, ya vividas en el Nuevo Cartagonova, pero acentuadas en Anduva, donde fue vital en la mano abajo a tiro el remate de Lachuer y dejó dudas en las salidas, más bien en la insistencia en no hacerlas, no sabiendo hacerse dueño del área pequeña. Eso sí, la mala suerte de su primer año ya no le penaliza como el curso pasado y eso le tiene que ayudar a seguir creciendo.

Vaya por delante que la losa de lo que vivió es muy pesada, aquellos terribles errores ante el Alcorcón, el Azteneta y, sobre todo, frente al Sporting, en una jugada que siempre quedará en el imaginario zaragocista con su despiste y el gol de Insua para un empate que empezó a escribir el epitafio de Fran Escribá. Con ese recuerdo tan complicado de borrar, algo que necesita de tiempo y buenas actuaciones, Poussin supo limpiar la cabeza en verano y pudo convencer a Víctor, que ya salió de Pinatar con la idea de que el galo se quedaba y cerraba el arco.

Es el arquero francés, apuesta de Cordero el verano pasado, un guardameta de envergadura, pero ágil bajo palos, rápido de movimientos ante los rivales, aunque flojea tanto en el juego aéreo como sobre todo con el balón en los pies. Ya dejó muestra en Tarragona en pretemporada, en el penalti cometido y que después supo detener, atenuando su error y dejando claro que quizá su suerte comenzaba a cambiar, porque cada error del curso pasado le penalizó en forma del castigo del gol.

Así, la lesión de Femenías y un Cristian sin apenas entrenamientos le dieron a Poussin, ejemplo de profesionalidad y compañerismo en el vestuario, la titularidad en Cartagena, donde dudó en dos o tres salidas y evitó un gol de Gastón Vallés que después Guerrero mandó al limbo. Esa suerte también la tuvo en la falta de Gorrotxa en la que hizo la estatua para que el balón lo repeliera el palo cuando la Anduva jabata ya cantaba el gol. Mientras, un córner en la primera parte en el que no salió terminó en un mal remate de cabeza de Tachí .

Sin embargo, dos paradas suyas salvaron el partido. El disparo de Lachuer tras la jugada entre Joel Roca y Reina tenía la marca del gol, pillando casi a contrapié al meta, que reaccionó muy bien, porque la portería la domina, mientras que en la segunda parte también repelió el disparo de Tachi que le botó muy cerca, algo que siempre dificulta a un portero. Dejó, lo que no logró en Cartagena, el marco a cero, pero no aleja las sombras.