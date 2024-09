La previa del Mirandés-Real Zaragoza. Un triple con valor de líder

Cierra en Anduva ante el Mirandés esta tarde el Real Zaragoza su trilogía de partidos a domicilio en este arranque liguero en busca de una nueva victoria que deje de la mejor forma posible el destierro temporal que pidió en este arranque liguero por las obras en Gol Sur. Antes, el Zaragoza de Víctor, en medio de la profunda renovación de la plantilla que el viernes vivió su último capítulo con el cierre del mercado, asaltó el Nuevo Mirandilla para golear al Cádiz y remontó de forma estupenda en el Nuevo Cartagonova para doblegar al Cartagena, un inicio magnífico de curso al que quiere dar continuidad en tierras burgalesas para volver a asentarse en el merecido liderato que ha ostentado en las dos jornadas iniciales.

Ese es el objetivo del equipo de Víctor Fernández, ya sin el estrés que le ha provocado el final de temporada y con una plantilla que juzga públicamente de incompleta pese los 13 fichajes realizados. Los cuatro últimos, Adu Ares, Alberto Marí, llegados sobre la bocina del mercado, Clemente y Kosa, estarán en Anduva y todo apunta a que el extremo lo hará de titular en la banda derecha, donde ha llegado como especialista y es un jugador muy del gusto del entrenador, que hasta ahora ha estado usando en ese sitio a Bermejo.

No se esperan muchos cambios en un Zaragoza que funciona, si bien en Cartagena lo hizo con los jugadores que salieron desde el banquillo, con Francho goleador en el rato que tuvo tras cuatro meses de baja y que ha tenido reparto de cargas esta semana, por lo que no parece factible que salga en el once, aunque quizá sí lo pueda hacer Iván Azón, de gran entrada al césped ese día, si bien la lógica invita a pensar que será de nuevo Soberón el que se sitúe junto a Bazdar, la gran apuesta de esta temporada y que deja ilusionantes retazos de su nivel ofensivo, aunque le falte el gol, lo que tanto necesita cualquier delantero.

También parece que Poussin seguirá en el arco, aunque eso lleva más connotaciones, porque, con Femenías de baja, Cristian acumula una semana más de trabajo y el arquero galo estuvo convincente en Cartagena, elogiado además por Víctor, pero dejó atisbos de dudas en algunas salidas y Cristian, a su mejor nivel, siempre debería ser indiscutible. Su historial en el Zaragoza así lo asegura.

En la zaga, Kosa llega con galones importantes y Clemente como complemento, por lo que el eslovaco puede tener opciones de sentar a Lluís, con Vital seguro en el perfil zurdo, dejando los laterales a Tasende y Calero, mientras que Keidi Bare y Marc Aguado bajaron prestaciones en Cartagena con respecto a Cádiz, pero apuntan a seguir. Lo que funciona con victorias no debe ser tocado en demasía, aunque es cierto que la plantilla que Víctor ve tan sin completar tiene más alternativas que el curso pasado, aunque en Anduva, donde se esperan más de 1..o00 zaragocistas en las gradas, no estará Aketxe, jugador llamado a ser decisivo en ataque, como tampoco Femenías, Borge, Nieto y Jair.

El Mirandés ha llevado a cabo este verano el cambio habitual, con hasta 16 fichajes, 12 de ellos en forma de cesión. Un equipo nuevo y joven, con Alessio Lisci de permanencia en el banquillo y que, cerrado en una zaga con tres centrales, ha comenzado bien la temporada, con cuatro puntos de seis posibles. Lisci espera una evolución del equipo en lo que considera casi "una pretemporada" ante un equipo "que ha empezado bien" y que destaca porque "está generando muchísimo peligro en transición y en cazar segundas jugadas".

"Creo que su gran fortaleza es ésta porque tiene jugadores que son capaces de filtrar balones para que Mario Soberón, que es un maestro en eso, sepa leer los espacios, y por fuera están dando un nivel muy alto", ha apuntado el técnico italiano, que no contará de inicio con los últimos fichajes, Egiluz, Dadie y Ander Martín, pues no han llegado a entrar totalmente en la dinámica del equipo.

Alineaciones probables:

Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Tomeo, Juan Gutiérrez, Sergio Postigo, Julio Alonso; Tachi, Lachuer, Gorrotxategui; Reina y Panichelli.

Real Zaragoza: Poussin; Calero, Lluis López o Kosa, Vital, Tasende; Marc Aguado, Keidi Bare; Adu Ares, Liso, Soberón y Bazdar.

Árbitro: Ais Reig ( Comité valenciano ).

Estadio: Anduva.

Hora: 19:00.