Cordero: "Debemos luchar con los mejores, estoy ilusionado"

Apenas un par de días después del cierre de mercado, Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, se mostró satisfecho con el trabajo realizado, si bien admite que la profunda reestructuración de la plantilla impuesta por Víctor Fernández ha llevado a que no se haya hecho "todo lo que queríamos". Pero 13 fichajes y 10 salidas han derivado en la composición de un plantel que, para el cartagenero, debería conducir al Zaragoza a la zona alta. "Ha quedado una plantilla de rendimiento inmediato, de presente y con un inmejorable futuro", afirma. Eso y la presencia de Víctor en el banquillo "nos debería hacer luchar con los mejores, con paciencia y sabiendo cómo es la categoría. Estamos capacitados para estar arriba", asegura.

En todo caso, Cordero renuncia a declarar al Zaragoza candidato claro al ascenso. "No hablo de eso en septiembre. Hablo de plantilla competitiva para luchar con los mejores. Debemos centrarnos en transmitir hambre, ilusión y que queremos ganar".

De momento, los tres partidos disputados han mostrado, según Cordero, un Zaragoza ambicioso e ilusionante. "El equipo se ha repuesto a malos momentos. El punto fuerte de esta plantilla es el hambre, la juventud y la energía de jugadores que tienen cosas por hacer en el fútbol. Toda esa variedad nos da mucho y hace que, como se vio en Anduva, el equipo no se rinda", subraya el director deportivo, que confiesa estar "ilusionado" con lo creado a pesar de que ha habido jugadores que optaron finalmente por otro equipo. No es el caso de Alberto Marí y Adu Ares, que, tras ser objeto de deseo durante todo el verano, se decidieron por el Zaragoza en la última semana del mercado cuando su cesión desde Valencia y Athletic ya fue posible. "Con tanto movimiento, hay jugadores que eligen otro club y no ha sido sencillo. Cualquier plantilla es susceptible de mejora, pero con lo que tenemos debemos dar lo máximo", reitera el murciano, que considera a Jair "un jugador más de la plantilla" tras no haberse culminado su salida. "Debe ganarse el puesto y competir. Se fue claro con él, pero todas las operaciones no se pueden hacer. Víctor es inteligente para saber cuándo debe utilizar a Jair, al que hemos tratado con respeto máximo y así seguirá siendo. No hay tema", zanja Cordero, que admite que al fichaje de Lekovic le faltó tiempo. "Lo intentamos hasta el final, pero no hubo acuerdo hasta una hora y cuarto antes de medianoche, cuando el Estrella Roja se abrió a negociar por primera vez. Intercambiamos documentación pero no dio tiempo y se paró el proceso".

Ahora, ya con el mercado cerrado, el del paro "no es una prioridad ni he hablado con Víctor sobre eso", afirma Cordero, que, en todo caso, permanece atento "por si hay alguna cosa que pueda ayudar o servir, que no creo". De este modo, la próxima tarea será intentar acometer la renovación de los canteranos (Azón, Francho, Marc Aguado y Pau Sans) que acaban contrato. "Pero vamos a esperar un margen prudencial. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, dentro de unos parámetros económicos. Queremos renovarles a todos", asegura. Luego será tiempo, en enero, de remendar posibles agujeros pendientes ahora. "Queda remanente. La propiedad siempre ha dado facilidades y ha estado a la altura cuando les hemos pedido un esfuerzo. No dudo de que, si hiciera falta, la propiedad nos daría esos recursos", asegura Cordero.