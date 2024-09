Mensaje de Cordero a Adu Ares: "Ya le hemos dicho que es fundamental que vea cuanto antes que en Segunda también hay que defender y ayudar"

No era Anduva el escenario más adecuado para que Adu Ares, el último fichaje del Real Zaragoza, explotara sus principales virtudes, entre las que destaca la capacidad para el uno contra uno, el desborde o el dinamismo. El atacante, cedido desde el Athletic Club, apenas entró en juego a pesar de que Víctor probó en los últimos minutos cambiándole de banda y situándolo en la izquierda, "donde más cómodo me siento y mejor me desarrollo", según aseguró Adu este lunes en su presentación oficial.

Pero el áspero adversario provocó que el extremo empiece a tener claro que, como ya le habían advertido los rectores zaragocistas, la Segunda División es otra cosa. "Queremos que sea diferencial y desequilibrante en ataque, pero también que entienda mejor el juego y se adapte a la categoría. Por eso, es fundamental, y así se lo hemos dicho, que vea cuanto antes que en Segunda también hay que defender y ayudar. Se trata de ponerse al servicio del equipo y que el equipo le ayude a él, algo clave también para el crecimiento del jugador".

Y Ares parece tenerlo claro. Como la confianza que el club ha depositado en un futbolista en el que tiene depositadas muchas esperanzas. "Hablé con Víctor diez o quince minutos y me transmitió esa confianza que yo necesitaba. Tiene una idea muy clara de juego que me gusta: 4-3-3, extremos abiertos y juego por abajo, así que me convenció bastante fácil. Hice lo correcto al venir", asegura el vasco, que llega "a ayudar en todo lo que pueda y si tengo que mejorar en defensa haré hincapié en ello".

Pero Ares renuncia a marcarse otro objetivo más allá de la progresión diaria durante una temporada en la que está llamado a ser importante. "Partido a partido, como se suele decir. No soy de marcarme objetivos, sino que hay que ir poco a poco esperando que todo vaya bien", indicó el atacante, que sufrió una torcedura en un tobillo durante la sesión de entrenamiento de este lunes. Será su evolución durante la semana (el equipo guarda descanso este martes) la que determinará si está en condiciones de jugar el domingo en el estreno del Zaragoza en casa esta temporada, ante el Elche.