Kevin Lacruz: "No tengo ahora ninguna espina clavada, estoy muy orgulloso de mi carrera"

Acaba de anunciar su retirada con 32 años y Kevin Lacruz, el tercer debutante más joven de la historia zaragocista, con 17 años y 157 días cuando Marcelino García Toral le dio la oportunidad en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en septiembre de 2009, repasa su carrera que ha tenido un epicentro en el Zaragoza, con ocho años en el club, pero que después pasó por el filial del Betis, el Guadalajara, el Ebro, el Badalona, el Ejea, el Barakaldo, el Langreo y el Teruel, donde tras el curso pasado en Primera RFEF decidió colgar las botas.

Una vez tomada ya la decisión de su retirada, ¿cómo han pasado estos días?

Bueno, la decisión la anuncié la semana pasada, pero era algo meditado. Ya llevaba un tiempo tomada, pero esperé a hacerla oficial en redes sociales. Ahora, estoy adaptándome a ese cambio, tengo mi otra parte laboral que es ser profesor de Educación Física (Colegio Nuestra Señora del Carmen), pero tengo esa idea de poder seguir ligado al fútbol de alguna manera, porque es una parte muy importante de mi vida.

A bote pronto, ¿cómo de satisfecho está Kevin Lacruz de su carrera? ¿Cuál es el primer sentimiento que le nace al contemplarla en perspectiva?

Pues de orgullo, sobre todo por la gran cantidad de mensajes que he podido recibir estos días, de entrenadores, compañeros, amigos, rivales… Leyéndolos me queda claro que he podido hacer muchas cosas bien a lo largo de mi carrera.

"Me satisface mucho saber que he podido ser un buen profesional a ojos del resto, por el agradecimiento por los consejos que pude dar, sobre todo en los últimos años, y estoy muy orgulloso de todo eso en particular y de mi trayectoria en general"

Por encima de logros, conquistas o títulos, muchas veces una carrera la define la gente que se ha ido ganando a través de ella, ¿no?

Es así, es que yo estos días me he sentido muy querido, porque muchos de esos mensajes que he recibido destacan a la persona y al deportista antes que al futbolista, aunque también lo hagan esto último. Me satisface mucho saber que he podido ser un buen profesional a ojos del resto, por el agradecimiento por los consejos que pude dar, sobre todo en los últimos años, y estoy muy orgulloso de todo eso en particular y de mi trayectoria en general.

"El debut es uno de los días más especiales de mi carrera, porque significa conseguir un sueño, además en un campo impresionante como el del Sevilla. Ese momento en el que salto a jugar, choco la mano con Jermaine Pennant para salir, queda siempre grabado en mi memoria"

Sus primeros años son en el Ebro y llega a la Ciudad Deportiva en 2005.

Empiezo en el Ebro y estoy cuatro años en el Amistad y de ahí pasó en infantiles al Zaragoza porque no había en ese momento alevines. Entré con Santi Aragón como entrenador de aquel equipo, de esos comienzos guardo mucho cariño.

Fueron el inicio de una carrera culminada en el Zaragoza con su debut con Marcelino en septiembre de 2009 en el Pizjuán.

Es uno de los días más especiales de mi trayectoria deportiva, porque significa conseguir un sueño, poder debutar en Primera es muy especial, además en un campo impresionante. Ese momento en el que salto a jugar, choco la mano con Jermaine Pennant para salir queda siempre grabado en mi memoria.

Tenía 17 años y casi 6 meses. Solo Joel Valencia y Moisés han vivido un debut más precoz que usted. ¿Le llegó demasiado joven ese estreno?

Bueno, ahí queda eso, ¿no? Era muy joven, pasó todo muy rápido, pero creo que hice las cosas muy bien en pretemporada y me dio esa oportunidad Marcelino al confiar en mí. No creo que me llegara la ocasión siendo demasiado joven, fue porque me lo gané, ya que en el fútbol nadie regala nada y había trabajado duro ese verano para que el míster confiara en mí.

También faltaron muchos fichajes ese verano. De hecho, Marcelino se fue en diciembre y llegaron en enero siete jugadores. ¿Supo aprovechar esa circunstancia y fue su mejor momento en el Zaragoza?

Sí seguramente es así, vivía mi mejor momento, el debut, ser internacional sub-17, jugar el Mundial de Nigeria, después la Eurocopa de Alemania. Fueron dos o tres años en los que estoy en un gran momento, pudiendo disfrutar de instantes inolvidables.

¿Qué le faltó para afianzarse en Primera?

Fueron años muy difíciles en el Zaragoza, con muchos problemas, había mucha inestabilidad, seguramente en la dirección del club había gente muy incompetente, algo que tanto en mi caso como en otros jugadores que también tenían mucho nivel nos perjudicó pese a hacer nosotros las cosas muy bien. Muchos de aquellos de esa generación siguen siendo o han sido grandes jugadores, como se ha demostrado.

"Jugar tantos años en Segunda B igual no se ve desde fuera como si fuera la máxima competición, pero mantenerse en ese nivel es muy difícil, donde no tienes los medios de las dos primeras categorías, y eso es importante y duro"

Además de esa explicación, ¿qué cree que le ha faltado a usted?

No sé. Yo antes podía tener ese anhelo de no haber estado más en la élite, o en Segunda, donde ni he jugado, pero visto con perspectiva he podido mantenerme en otra élite que también es muy difícil y que he sabido valorar con los años. Jugar tantos años en Segunda B igual no se ve desde fuera como si fuera la máxima competición, pero mantenerse en ese nivel es muy difícil, donde no tienes los medios de las dos primeras categorías, y eso es importante y duro. Mire por ejemplo Ramiro Mayor, que es amigo personal y que sigue jugando en Unionistas. Ni él ni yo hemos desarrollado la carrera en Primera o Segunda, pero sí en un nivel muy alto.

¿Se va con la espina clavada de no haber logrado más cosas?

Ahora mismo no tengo ninguna espina clavada. Igual si esta entrevista es hace 5 años o en otro momento quizá mi respuesta fuera diferente, pero en estos momentos, no. Viendo todos los equipos en los que he estado he tenido una carrera de la que puedo estar muy orgulloso. He conseguido cosas… El debut en el Zaragoza, el Mundial y la Eurocopa, cuatro ascensos, he jugado en el filial del Betis, en importantes equipos en Segunda B, como el Barakaldo o el Guadalajara, en los mejores de Aragón… Por eso creo que he desarrollado mi carrera en la élite.

En los últimos años, por necesidad económica y por realidad estando en Segunda, el Zaragoza ha asistido a muchas llegadas de canteranos, muchos afianzados, como Francés, Francho, Azón, Aguado o Nieto, con más de 100 partidos todos, y con algunos traspasos importantes. No es el mismo momento que vivió usted. Ahora, parece mucho más sencillo llegar y quedarse.

Es que son épocas diferentes. En la mía es un Zaragoza recién ascendido, con un proyecto de equipo de Primera y el club tenía acceso a jugadores de otro tipo, de más cartel. Yo me alegro mucho por todos esos canteranos, pero a nosotros nos tocó vivir otra época, en la que pude entrenar con grandes jugadores, con mucho nivel, y la disfruté mucho, aunque es evidente que no jugué tantos partidos como me habría gustado, pero el poder desarrollar el día a día con compañeros con tanto fútbol también es algo que guardas como un gran recuerdo.

El canterano zaragocista analiza su paso por el club, donde estuvo 8 años, y su carrera posterior. / LAURA TRIVES

¿Con qué canterano se queda?

Con los míos, con los de mi generación, aunque no hayamos llegado tan lejos en el primer equipo. Con Laguardia, Ramiro, Ortí, Joel Valencia…

Estuvo 8 años en el Zaragoza, entre 2005 y 2013 ¿Qué significa en su carrera?

Mucho, tiene un peso muy importante en mi vida deportiva, desarrollé todo mi fútbol formativo, o casi todo, en la Ciudad Deportiva, coincidiendo con grandes entrenadores, aprendí mucho y me enseñaron muchos valores, lo mismo que en la selección. Pasé etapa por etapa, juveniles, que fue un año maravilloso, filial, debut, los partidos que jugué (8 oficiales en total)... Fue un ciclo muy importante, sin duda.

Si le digo de quedarse con un entrenador en particular…

He tenido muchos y buenos, lo que es una gran suerte. De mi etapa en el Zaragoza, Ander Garitano fue muy importante para mí, a Ginés Meléndez le estaré agradecido siempre porque me permite vestir la camiseta de la selección hasta la sub-19 y, ya luego, Óscar Cano, Manolo González, que están en el Tenerife y el Espanyol ahora, Carlos Salvachúa… No me puedo quejar de entrenadores, la verdad.

"Ver al Zaragoza en Segunda te genera esa pena. Lo he vivido de Primera y ojalá mis alumnos puedan vivir pronto eso mismo. Tengo chicos de entre 12 y 14 años como profesor y me preguntan. Me gusta contarles lo que he vivido, los valores que puedo darles y el deseo de que tiene que volver cuanto antes a su sitio"

Vivió un Zaragoza de Primera, salvo la citación ante el Córdoba en el partido del ascenso, donde no jugó, pero ahora el equipo lleva doce temporadas seguidas en Segunda. ¿Qué sentimiento le genera eso?

Lo primero la pena, está claro, he vivido ese Zaragoza de Primera y ojalá mis alumnos puedan vivir pronto eso mismo. Tengo chicos de entre 12 y 14 años como profesor y me preguntan, son futboleros muchos, hacemos fútbol en el colegio, coleccionan cromos y hasta les he regalado ya alguno mío. Me gusta contarles lo que he vivido y los valores que puedo darles a través del deporte como profesor y, en lo deportivo, el deseo que les transmites es que son muchos años ya y que el Zaragoza tiene que volver cuanto antes a su sitio.

¿Qué le transmite el proyecto de esta temporada del Zaragoza? Como dijo Tebas, ¿este año sí?

No he tenido mucho tiempo de estar pendiente de forma absoluta, porque he estado centrado en lo mío, en la decisión de retirarme y he estado disfrutando de mi familia y amigos teniendo más vacaciones que de costumbre. La nueva propiedad generó ilusión con su llegada, Víctor la genera también y espero que todo eso se vea reflejado en ese ascenso que todos deseamos.

Antes hablaba de seguir ligado al fútbol más allá de su dedicación en la docencia. ¿Cuál es la idea que lleva?

Tengo los tres niveles ya de entrenador para poder hacerlo en todas las categorías y me he estado formando para seguir ligado al fútbol. Mi idea es empezar en un cuerpo técnico en el que poder desarrollarme y aprender y después, más que fútbol formativo, me gustaría dirigir en uno más de rendimiento, ya con futbolistas más mayores, y no tanto de categorías inferiores, aunque estoy abierto a todo.