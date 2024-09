El sanedrín del Real Zaragoza: "Han venido chicos que deben tirar la puerta, el 'playoff' es una obligación"

No le hace falta demasiado al zaragocismo para ilusionarse, pero, y a pesar de lo que ocurrió hace tan solo un año, que se debería servir como lección, la ilusión ha vuelto a la capital aragonesa. El Real Zaragoza ha firmado en el inicio de la competición oficial dos victorias y un empate (con el mérito añadido de hacerlo sin haber jugado todavía como local) y, siendo que además la palabra ya no parece tabú para el club, el ascenso está en boca de todos. La ilusión nunca es mala, pero EL PERIÓDICO ha querido preguntar a muchos de los que mejor conocen las entrañas del club aragonés para que den su opinión sobre el fulgurante comienzo de Liga del Zaragoza.

Con las lógicas diferencias entre ellos, el sentir general es que, si no subir directo por la extrema dificultad de ese reto, el equipo capitaneado por Víctor Fernández, tras la revolución llevada a cabo en verano, tiene mimbres suficientes para pelear por estar arriba, entre los seis primeros, y muchos de ellos piensan que esa debería incluso ser su obligación, más aún por el bagaje del que está al frente del Zaragoza. «Creo que a este equipo hay que exigirle que mínimo esté en puestos de playoff», asegura Ander Garitano.

"Las sensaciones son de esperanza, he visto en estos tres duelos el mejor Zaragoza desde hace tiempo"

El zaragocista se muestra encantado por, además de los resultados, lo que ha visto sobre el césped en estos tres partidos. «Las sensaciones generales son muy esperanzadoras. A mí me ha parecido el mejor Zaragoza desde hace mucho tiempo», resalta un Garitano que tiene claro cuáles son las bases sobre la que Víctor Fernández va a construir su proyecto. «Energía, juventud y velocidad».

El vasco pone en valor el trabajo realizado por Juan Carlos Cordero, que, «de la mano de Víctor» ha conseguido darle la vuelta a un equipo «trotón y previsible» por uno «que, por las cualidades de sus futbolistas no parece que vaya a caerse a mitad de temporada». Para Garitano, la plantilla «es mejorable, pero ha mejorado en todas las líneas». «Creo que Liso va a ser el mejor jugador de la temporada y me apetece mucho ver cómo encaja en Segunda Adu Ares. Tiene condiciones de futbolista de élite y si se implica estoy seguro de que será diferencial».

Mantener el ritmo

También habla de «esperanza» el exguardameta Andoni Cedrún, que hubiera «firmado con sangre» el 7 de 9 que ha conseguido el Zaragoza. «Lo has hecho con un equipo cogido con pinzas y lo mejor es que se ve que todavía hay un amplio margen de mejora. Además, en cada partido está destacando uno, lo que habla de que puedes tener muchas alternativas», valora el portero.

Para Cedrún «cada vez es más difícil acertar en el mercado y, en comparación con otros equipos, el Zaragoza lo ha hecho muy bien». «Han llegado jugadores de empaque, como Keidi Bare y luego muchos jóvenes de los que tienen que tirar la puerta», reflexiona un Cedrún que, desde su posición, destaca el trabajo realizado hasta el momento por Poussin: «Tengo una pedrada y me da la sensación de que, después de todo lo que ha pasado con él, lo va a hacer muy bien. Las condiciones las tiene».

«Si este Zaragoza no es un equipo de autor se parece mucho a ello. La mano de Víctor es indudable»

Por delante, una temporada muy larga pero en la cual «hay plantilla para competir todos los días y con los de arriba. La obligación es la famosa pomada de la que se hablaba hace unos años. Ascender directo es ‘jodido’, pero Víctor es ambicioso y si ha seguido este año es porque piensa que se puede conseguir», remata Cedrún.

También considera clave César Láinez la figura de Víctor Fernández. «Su mano ha sido indudable a la hora de confeccionar la plantilla. Si no es un equipo de autor se parece mucho a ello. Se asemeja a lo que siempre busca y su estilo ha primado mucho a la hora de elegir jugadores», analiza el exguardameta.

Con respecto precisamente a la configuración del plantel zaragocista, Láinez echa de menos a «un centrocampista de corte defensivo y quizá algo más de fondo de armario», aunque lanza una reflexión: «Son muchos años en Segunda y ya no somos el equipo al que todo el mundo quiere venir. Ahora hay que tratar de convencer al jugador y en esa batalla no es fácil siempre ganar».

«Hay plantilla para competir con los de arriba. Estar en la famosa pomada deber ser una obligación»

De lo que ha visto en estos tres partidos, el excapitán del Real Zaragoza destaca la facilidad que está encontrando el equipo para llegar a situaciones peligrosas. «Falta algo de dinamismo, pero son automatismos y tiempo», explica un Láinez que ve con buenos ojos la juventud de los jugadores. «Han llegado nombres que su principal objetivo es que su paso por Zaragoza les sirva para que su carrera despegue. Así te garantizas, al menos, la actitud», valora.

Si al Zaragoza le va a dar para estar arriba nadie lo sabe, pero Láinez tiene claro que no se puede pensar en otra cosa: «La apuesta es clara. Antes no hablaba nadie de ascenso y ahora todos lo nombran. Si salen las cosas bien hay que pelear por todo, siendo lo mínimo el playoff», afirma. «Luego pasará lo que pase, pero esa es la actitud. Por plantilla igual te supera el Almería o el Granada, pero pocos más. Y eso no es garantía de nada en Segunda», asegura de manera firme.

«Me da la sensación de que se han escapado jugadores. Creo que se aspiraba a algo más»

Néstor Pérez, una voz reputada del fútbol aragonés, sigue en esa línea ambiciosa. «En la cabeza de Víctor no hay otra palabra que no sea ascenso», afirma, a la vez que alaba su apuesta por la juventud: «Quiere gente con hambre y energía y que sus mejores partidos en el fútbol estén todavía por llegar».

Esa «claridad» de Víctor ha posibilitado que el Zaragoza haya sacado «muy buena nota» en un mercado en el que «no se han dado tumbos» y se han ido a por más «hombres que nombres». Hablando de fichajes en concreto, Pérez piensa que Bernardo Vital «va a sorprender» y reconoce que tiene muchas ganas de ver a Adu Ares: «Su adaptación va a ser un reto tanto para él como para Víctor, que es un entrenador perfecto para exprimir su talento».

Más cautos se muestran dos históricos del Real Zaragoza como son Chucho Solana y Santi Aragón. «Es aventurado a estas alturas pensar en dónde estarás en junio. Por lo visto hasta ahora puedes pensar que este es el año, pero mira lo que pasó la temporada pasada. Eso sí, el objetivo no puede ser otro que intentar subir. Lo que creo seguro es que no sufriremos por no bajar», explica Solana.

«Víctor quiere gente con hambre y energía y que sus mejores partidos en el fútbol estén todavía por llegar».

Prudencia a un lado, el zaragocista asegura estar «sorprendido» por cómo ha empezado el equipo y su «capacidad para dominar las áreas». Con respecto al mercado, a Solana le da la sensación de que «se han escapado algunos jugadores de esas primeras opciones. Creo que se aspiraba a algo más, pero los futbolistas que han llegado son muy del perfil Víctor. Ahora hay que ver que no les pese jugar en La Romareda». «Capacidad tienen ellos y la tiene su entrenador», se refiere Solana a una plantilla y a un Víctor del que dice que «se siente en deuda y que quiere ser el artífice del ascenso».

Por su parte, Santi Aragón considera que es «precipitado» sacar conclusiones de estos tres partidos, aunque sí que le pueden dar al Zaragoza una gran ventaja. «Te van a dar la tranquilidad y la confianza para, siendo un equipo nuevo, poder seguir trabajando sin muchos nervios. Estos puntos son un balón de oxígeno», relata.

«Noté a Víctor con la batería baja al final de temporada pero ahora lo vuelvo a ver ilusionado»

Para el exfutbolista, el Real Zaragoza ha conseguido juntar «una generación de futbolistas con hambre y ambición» en la que cree que Bazdar y Adu Ares «deben ser diferenciales. La energía de la juventud de sus futbolistas espera Aragón que contagie a su técnico para que se viva un año mágico en La Romareda: «Noté a Víctor con la batería baja a final de año, pero ahora lo vuelvo a ver ilusionado».