Miguel Ángel Ramírez: "No se nos ha olvidado ganar"

Miguel Ángel Ramírez se volvió a mostrar optimista con el partido que disputó el Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón porque "creo que nos estamos acercando a lo que queremos ser, pero quedan por hacer cosas. Todos tenemos que seguir siendo muy exigentes para dar más y volver a un nivel competitivo que nos permita ganar partidos". También es consciente de que el trabajo mental es muy importante para recuperar la mejor versión del conjunto blanquillo. "Hay que mejorarlo y seguir trabajando en ello. No se nos ha olvidado ganar y tampoco se nos debe olvidar que aquí hay muy buenos jugadores para hacer las cosas mucho mejor. Se trata de volver a conectar para cambiar esta dinámica", comentó el entrenador.

El equipo se mostró muy débil en la parcela defensiva, sobre todo en el tramo final del encuentro, pero el técnico canario se mantiene en su idea de que "nos faltan muchas cosas en defensa y en ataque. Queda mucho y tenemos margen de mejora, queremos recuperar a la gente lesionada para que se vuelva más difícil jugar y subir ese nivel de exigencia". Además, el entrenador está empezando a ver brotes verdes en el crecimiento de la plantilla. "En Granada la primera parte fue muy buena. Por eso yo en ese momento empecé a ver señales de crecimiento y hoy tenía la misma sensación de que estamos haciendo las cosas bien. He llegado a pensar que marcábamos más de un gol", afirmó.

Mario Soberón ha vuelto y ya consiguió anotar para ir recuperando su mejor forma y Ramírez mencionó que "es muy importante que vuelva", debido principalmente para que los puestos del ataque estén más disputados e incidió más en este tema porque el entrenador desea "recuperar a la gente lesionada para que sea muy caro el poder jugar y eso les he dicho a los jugadores en el vestuario".

La Romareda y Miguel Ángel Ramírez no empezaron su relación con buen pie, y la realidad es que tampoco ha ido mejorando con el paso del tiempo, aunque el preparado quiso agradecer a la afición su apoyo incondicional durante el partido. "Nos han ayudado durante todo el partido y han estado espectaculares. También nos han ido premiando con acciones concretas que a los jugadores siempre les anima y es algo muy importante", dijo. La semana que viene es el encuentro frente al Eldense, que se ha tornado ya de 6 puntos, sin embargo, esto no es lo que inquieta a Ramírez. "No me preocupa el Eldense, a mí lo que me preocupa es lo que está pasando ahora a la hora de todas las cosas que tenemos que hacer para poder ganar", subrayó.

Este choque era muy especial para el entrenador al volver a enfrentarse a su ex equipo. "Ha sido muy especial. Viví momentos muy bonitos y al final del partido he estado hablando con ellos porque fue una etapa muy bonita. Estoy deseando hacer lo mismo con el Zaragoza y espero que se repita la misma historia estando cerca de la Primera División", concluyó.