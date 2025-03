Soberón no sostiene solo al enfermo

El regreso de Soberón es, sin duda, la mejor noticia del Real Zaragoza en las últimas semanas tras un calvario de cuatro meses iniciado en Tenerife el 11 de octubre, que tuvo una pequeña interrupción en Eibar, donde enlazó su cuarta lesión seguida, para volver ante el Granada y retomar el camino de la puerta rival ante el Sporting. Un gol cada 101 minutos marca el cántabro, que lleva siete en 707, los mismos que Azón, ya en el Como, para ser los dos Pichichis del equipo y que puso al Zaragoza en el camino de ganar aprovechando la endeblez defensiva de Kevin Vázquez para sacarse un derechazo después de controlar el centro de Tasende.

Unos 10 minutos después de anotar (su primer gol en casi 5 meses, ya que el anterior fue el 5 de octubre al Racing) lo quitó Ramírez con su trabajo cumplido, con la merecida ovación tras una hora de juego para el que ha sido hasta ahora el mejor fichaje de esta temporada y que solo queda maldecir los 17 partidos que se perdió por esa concatenación de lesiones, dos en los isquios, otra en el gemelo y la última en el cuádriceps, que le llevaron hasta necesitar ayuda psicológica para volver y dejó claro ante el Sporting que no ha perdido la pólvora.

Eso, sin duda, es una gran noticia para un Zaragoza que está enfermo, que no gana casi nunca, y esta vez hizo más méritos que su rival, pero que le condena una vez sí y otra también la endeblez defensiva, ya que el enemigo, venga como venga, y el Sporting no lo hacía en el mejor momento, siempre tiene opciones. Hasta de ganar si Femenías no llega a evitar el 1-2 de Campu después de que Dubasin marcara ya en el descuento.

Un refuerzo vital

Así que para sostenerse en Segunda, el objetivo ya único y obligado, los goles de Soberón se antojan vitales, porque, mucho más sin Azón, nadie tiene la efectividad y la eficacia que muestra el cántabro, fichaje en el verano, que llegó casi de puntillas, como uno de los primeros refuerzos, sin ser el delantero que más entusiasmara a Víctor en ese momento, pero que desde el principio mostró credenciales, con 6 goles en las 9 primeras jornadas, dos al Cádiz y al Elche y uno al Racing y al Levante.

El Zaragoza debió sostenerse con esa diana de su mejor artillero en un partido que recordó mucho a los que se vivían con cierta asiduidad con el anterior entrenador, un duelo muy abierto, de intercambio de golpes, en el que el equipo volvió a demostrar que no se sujeta en el apartado defensivo. Eso sí, Ramírez pudo hacer algún cambio más en el tramo final que apuntalara la defensa, jugando con un tercer central, lo que tanto le gustaba cuando llegó y ahora, en los tres últimos duelos, ha desechado.

El caso es que, con esa fragilidad defensiva, tener a un jugador como Soberón, que necesita poco más de lo que dura un choque para hacer diana, es un pasaporte para pensar en amarrar la permanencia, por lo que solo queda rezar para que la mala racha de lesiones que le ha llevado a jugar solo 12 partidos, 10 de ellos de titular, finalizara el 14 de diciembre en Ipurua. Eso, o meterlo en formol y sacarlo únicamente en cada partido, que dada la actual epidemia de dolencias en la plantilla parece lo más conveniente.

Su enfado al final

El cántabro no apareció apenas en la primera mitad, como pareja de ataque de Dani Gómez, pero ya en la segunda provocó una falta de Méndez que el árbitro no vio y acto seguido limpió su fusil para poner un derechazo imparable a Yáñez. Después, desde el banquillo, vivió entre el enfado, muy claro tanto en el banquillo como en el césped después, y la decepción un empate que es la constatación de ese Zaragoza enfermo y que va a sufrir por salvarse.