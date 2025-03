Soberón: "Se vio que no nos da, tenemos que ser mucho más responsables"

Soberón fue el protagonista del choque del Real Zaragoza con su gol y tras el encuentro mostró su sabor agridulce por el empate que había logrado el Sporting, que él vivió en el banquillo, con un tremendo cabreo, como dejó patente también en el césped al acabar y aún se le notaba en los micrófonos. "Hemos hecho méritos suficientes para ganar, lo teníamos en la mano y no fuimos capaces de jugar esos últimos minutos con picardía y orgullo. El míster lo dijo el otro día, que debíamos ser todos más responsables y se vio en este partido que no nos da. Tenemos que ser mucho más responsables de lo que hacemos, sobre todo teniendo una victoria tan necesaria muy cerca", argumentó el punta, que fue relevado a la hora de partido después de ver puerta en el 49 con un espléndido derechazo.

"Se vio un Zaragoza que mereció ganar y creo que la línea es esta, pero lógicamente hay que cambiar algo, quizá esa energía que no supimos sacar en los últimos minutos, creer más todavía, porque cuando este equipo ha creído ha sido muy superior al Sporting", reseñó el delantero cántabro, para el que el Zaragoza "siempre intenta ser lo más ofensivo posible y en esa faceta hicimos un gran partido, es la línea a seguir, pero hay que mejorar", añadió, dejando claro que no ve el duelo el próximo sábado de nuevo en La Romareda y ante Eldense como una final, porque "nuestra mentalidad es siempre ganar, la obligación de vencer es contra el Eldense igual que será la semana siguiente en Almería, nosotros queremos ir a por los tres puntos en cada encuentro".

"A nivel individual estoy muy contento por esas ganas que tenía de volver a jugar en casa, donde me siento muy querido. Lo que pasa es que el cabreo que llevo es lo que no me hace estar completamente feliz"

El jugador no tenía minutos en La Romareda desde el choque ante el Racing de Santander, precisamente en el último que había visto puerta, el 5 de octubre pasado y "a nivel individual estoy muy contento por esas ganas que tenía de volver a jugar en casa, donde me siento muy querido. Lo que pasa es que el cabreo que llevo es lo que no me hace estar completamente feliz", argumentó, recordando la dureza de los cuatro meses en los que enlazó lesiones desde el 11 de octubre hasta volver a ser convocado contra el Burgos y tener minutos ya de titular en Granada hace una semana: "Para mí estos meses han sido muy duros. No fue nada fácil, ni a nivel mental ni físico, con tantas lesiones. Ahora quiero ayudar al máximo al equipo y seguro que iremos hacia arriba con el trabajo de todos".