Estado de alerta en el Real Zaragoza

Los goles de Brugui y Espí para el Levante en el descuento en Elda, cuando el equipo local acariciaba el triunfo, supusieron un alivio para este Zaragoza que pudo saborear algo mejor el escaso punto cosechado por el tanto de Dubasin el sábado cuando los de Miguel Ángel Ramírez tenían la victoria en la mano. Sin embargo, el estado es de alerta, con la permanencia solo un punto más lejos y con el Eldense en la Romareda este sábado, en un duelo de alto voltaje y teniendo en cuenta que el Burgos, decimoctavo, recupera el miércoles el partido que le falta ante el ya casi sentenciado Racing de Ferrol.

La tormenta asoma pues con menos fuerza en el horizonte, pero el actual estado de honda preocupación se puede convertir en una alarma mucho mayor si el Eldense el sábado asalta una Romareda donde solo se han ganado cuatro partidos de 14 en este curso, con 16 puntos de 42 posibles. El desdibujado Zaragoza, además, solo ha sumado siete puntos de 24 desde que Miguel Ángel Ramírez llegó a los mandos. En todo caso, el equipo, decimoséptimo ahora, con esa renta de 5 puntos no caerá a la zona de peligro ocurra lo que ocurra contra el cuadro alicantino, lo que planeó durante gran parte del choque de este domingo mientras mantenían la ventaja que el Levante remontó en el descuento.

Eso sí, hay que ganar y hacerlo cuanto antes, de forma obligada el sábado. Ahora mismo, la idea en el Real Zaragoza pasa por la confianza en el entrenador canario, con el que no hay dudas por el momento, por mucho que los resultados digan lo contrario y teniendo en cuenta que firmó por un año y medio, no condicionado a nada, con un proyecto a largo plazo al que, por el momento, no se quiere dar un volantazo y se estima en la SAD que los resultados van a llegar, que el partido ante el Sporting se escapó por no matarlo y que ante el Granada se salvó un punto en un mal encuentro del equipo y en un escenario difícil.

El Eldense perdió al final tras un partido en el que la amenaza de caer en descenso el sábado fue real. El Zaragoza, que es 17º, sería el penúltimo en las últimas 5 jornadas y lleva 11 puntos en 13 citas, las que ahora restan

Sin embargo, el fútbol vive de resultados, de victorias y no hay entrenador más débil que el que no gana. Y Ramírez, con un triunfo en ocho jornadas, gana pocas veces, muy pocas. La intención del club pasa por insistir y buscar con la confianza en Ramírez que el Zaragoza se levante y que logre eludir esa amenaza del descenso, por lo que el canario no se juega el puesto en esta cita. Otra cosa es que una derrota pudiera aumentar los nervios hasta el infinito, con la visita a Almería, el rival de mayor potencial en la Liga aunque en horas bajas, en el horizonte. En ese cónclave, Ramírez, salvo hecatombe este sábado y ahora improbable sentencia, acudiría ya con el crédito bajo mínimos al Almería Stadium, y después de ese duelo llega el Córdoba al municipal.

Necesita victorias Ramírez y también el Zaragoza. El canario llegó con las ideas claras, apostando por buscar una mayor consistencia defensiva, que no ha logrado (solo un partido sin encajar, ante el Cádiz) y 10 tantos en ocho citas, pero en los tres últimos encuentros ha cambiado en su plan y ha intentado una versión mucho más ofensiva que tuvo el mejor fruto ante el Sporting, aunque se viviera más expuesto atrás.

Mala dinámica actual

En ese camino, con muchos jugadores utilizados, con futbolistas pasando de ser fijos a no aparecer (Poussin, Vital o Clemente) o a hacerlo menos (Aketxe y hasta Bazdar con su suplencia el sábado) y otros de rol recuperado (Jair o Pau Sans), Ramírez se ha equivocado también en sus planteamientos, sin ir más lejos en la forma de defender la renta ante el Sporting el sábado, pero mantiene la fe del vestuario en sus ideas y también la confianza del club. Pero, queda dicho, que no hay nada que debilite más que la ausencia de triunfos y eso, aunque se hable mucho de proyectos y de modernizar estructuras, también le afecta a Ramírez, a lo que hay que añadir que en dos de los cuatro partidos en casa (Tenerife y Burgos) la grada le ha pedido que se vaya, también por el caldo de cultivo de estos años, y La Romareda aún no ha visto ganar a su equipo con este entrenador.

Un triunfo, en Málaga, cuatro empates, ante Tenerife, Cádiz, Granada y Sporting y tres derrotas, frente a Elche, Albacete y Burgos, componen el exiguo balance con Ramírez. El Zaragoza, en las cinco últimas jornadas, es decir en la dinámica reciente, solo es mejor que el Cartagena, con tres puntos de 15 posibles por el rosco del colista y ya casi descendido.

Restan 13 citas y en las cinco últimas el Zaragoza tiene que acudir a Ferrol (jornada 38) y recibir al Efesé (39), previsiblemente con ambos ya descendidos. Son siete en casa y seis a domicilio para los de Ramírez. En esa cifra de choques en la historia reciente, en las 13 últimas jornadas, el Zaragoza ha sumado 11 puntos, con dos victorias y cinco empates, con seis derrotas, el cuarto peor equipo en este tramo. Si calca esa línea en lo que resta, pues el desenlace estaría claro... Por eso la alerta es la que es. Y está en lo alto, aunque el Levante la suavizara.