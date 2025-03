El Zaragoza de Ramírez más ofensivo

Justo antes de jugar, y perder, contra el Burgos, cambió Miguel Ángel Ramírez el esquema, pasando a jugar con zaga de cuatro en lugar de tres centrales, y sobre todo retocó la filosofía, buscando un Real Zaragoza que fuera más protagonista en ataque viendo que las grietas atrás no se podían subsanar, o más bien no se subsanaban, acumulando defensas e incidiendo en el trabajo de presión y solo en anular las virtudes del rival. El Zaragoza, con uno menos por la roja que vio Dani Gómez en la segunda parte, no pudo con el equipo burgalés, logró manteniendo ese guion de mayor presencia en ataque un milagroso empate en Granada en el último suspiro, con dos dianas en la prolongación, y ante el Sporting ofreció la mejor versión ofensiva en esta era con el entrenador canario, tirando más veces a puerta y generando más ocasiones que en ningún otro de los siete partidos anteriores con él.

El empate de Dubasin en el descuento fue un jarro de agua fría y hasta pudo perder el Real Zaragoza si Femenías no llega a sacar el disparo de Campuzano unos instantes después de ese empate, pero el equipo zaragocista ofreció una buena imagen ofensiva, con 17 remates, ocho de ellos a puerta y siete paradas de Yáñez, que fue sin duda el mejor del equipo visitante. Bazdar, en el 88 y en una clara jugada con Ares y Marí solos, Dani Gómez, Francho, Calero, Liso y, en la primera parte, Pau Sans se estrellaron en el meta del equipo asturiano, teniendo en cuenta que, de los 17 intentos zaragocistas, 14 fueron desde dentro del área. Además, Bazdar, de cabeza, Marí o Tasende también estuvieron cerca con sus remates en una producción ofensiva hasta ahora no vista en el Zaragoza de Ramírez.

En Elche, el menor

Y es que desde la llegada del canario en el parón navideño, el récord de disparos estaba en los 12 en el Nuevo Los Cármenes, con el mencionado empate a última hora, y los 11 en Albacete, partido con derrota, o los mismos en Málaga, escenario de la única victoria en ocho partidos con el nuevo entrenador. Mientras, el encuentro con más baja presencia ofensiva fue en Elche, en el estreno del nuevo míster, donde el plan de buscar un empate estuvo a punto de salir hasta el gol en el descuento de Rashmani, en el probablemente el mejor choque en defensa que ha planteado este Zaragoza que cambió de timón hace dos meses.

Sin embargo, en el Martínez Valero solo remató ocho veces, una de ellas a puerta en un tiro lejano de Aketxe, ni llegando a sacar un córner. Ante el Sporting botó hasta 6 saques de esquina, lo que no es el récord en esta etapa puesto que en la Rosaleda fueron hasta 8 y siete en Granada.

Lejos de la anterior era

Eso sí, los registros ofensivos del Zaragoza ante el cuadro gijonés no fueron los mejores de la temporada, donde el valor más alto fue en Riazor ante el Deportivo, con 23 remates, en unas tablas a un gol, para que llegaran a ser 21 en la derrota frente al Oviedo, cuya remontada propició la dimisión de Víctor Fernández, y en el triunfo en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife en inferioridad (roja a Sergio González), por los 20 contra un Málaga con 10 desde la primera mitad (Kevin Medina) en La Romareda y los 19 de la goleada al Elche, que también jugó la mayoría de la segunda parte con uno menos por la roja a Óscar Plano.

El Zaragoza, en su anterior etapa, se acostumbró a vivir muchos partidos abiertos, de ida y vuelta, con bastantes llegadas pero también ocasiones del rival, lo que sucedió el sábado con el Sporting, que tuvo hasta 11 remates, seis de ellos a puerta y Femenías realizó varias paradas decisivas. Con ese plan, que revela que al equipo no le da para sujetarse en defensa, el Zaragoza no superó al rival y no frenó una caída que ya se vivió desde las últimas jornadas con Víctor y que supone sumar solo dos triunfos en 16 jornadas.