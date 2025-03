El Real Zaragoza ofrece a los juveniles un contrato condicionado de entre 6 y 8 años de duración

El Real Zaragoza ofrece a los juveniles que quieren renovar un contrato que está condicionado por la edad y que va entre los 6 y los 8 años de duración, si bien solo tienen garantizado el primer tramo del mismo y hay tres años ejecutables solo por el club si dan el salto al primer equipo. El defensa Jorge Lambea, su hermano, el centrocampista Pablo Lambea, y los delanteros Sergio Beltrán Ratón y Dennis Rufo no han vuelto a jugar desde que el pasado 19 de febrero la SAD tomara la decisión de desconvocarlos para el duelo ante el Málaga de la Copa del Rey por la falta de acuerdo en la renovación de sus contratos. En la entidad argumentaron que tenían esos futbolistas la oferta de renovación desde hace dos meses y no la habían aceptado, por lo que entienden que se van a marchar de la entidad en junio, cuando acaba su actual vínculo.

Los cuatro jugadores, que salvo giro en el acuerdo tampoco acudirán a la Final Four en Villanueva de la Serena el 12 de marzo para la semifinal ante Las Palmas, pertenecen a la agencia Bahía Internacional, vetada por el club desde el pasado verano, tras las salidas de los cadetes Samu Borniquel y Gorka Buil, dos de las joyas de la cantera, sobre todo el segundo, rumbo al Barcelona. En el caso de los juveniles, se trata de jugadores de más de 16 años y que ya tienen un contrato, con una cláusula de 1,5 millones desde ese momento (como el ariete Jorge Franco, otra de las perlas de ese equipo y con vínculo hasta 2027 desde hace casi dos años), pero esos cuatro acaban en junio y no han renovado. No tienen, en principio, intención de hacerlo con esas propuestas y sobre todo con Rufo, máximo goleador del juvenil, con 11 goles, y Ratón hay muchos equipos interesados en ellos, aunque tampoco los Lambea van a tener llegado el caso de su salida problemas para encontrar destino.

Las tres opciones

Se irán sin ninguna compensación económica porque no han aceptado una oferta que en el caso de los hermanos Lambea y Ratón, a los que les queda un año de juveniles al ser nacidos en 2007, es de cuatro temporadas más tres del primer equipo con la mencionada opción solo para la entidad. Mientras, con Rufo, que acaba su etapa juvenil este junio, es de tres más tres. Si estuvieran en el primer año, como es el caso del punta Antonio Bescós, que pertenece a Bahía y que sí ha aceptado la oferta, la propuesta es de cinco más tres opcionales.

Ocho con Bahía

Esa agencia tiene además una amplia presencia en ese equipo juvenil, con los cuatro jugadores mencionados, donde también lleva al punta Dani Cantero, que acaba en junio su etapa y al que no se le ha ofrecido renovar por ahora, al meta Lucas Olmos y al medio Íñigo Cortés, hermano de Pablo, jugador del Aragón, también llevado por Bahía y que debutó en el primer equipo el curso pasado ante el Leganés y que no ha vuelto a pisar en esta temporada ese rol.

En todo caso, la negociación con estos cuatro jugadores la está llevando el Zaragoza de forma directa con los padres o representantes legales y la oferta no la aceptan porque implica varios años en el filial, no menos de tres, donde el salario tipo habitual es inferior a los 20.000 euros brutos anuales y el salto al primer equipo se da por el mínimo salarial en la categoría, en este caso en Segunda cuando llegue el caso y si el Zaragoza no ha subido, por lo que ronda los 100.000 euros anuales (95.000 este año y 195.000 en Primera). Ese paso a la primera plantilla implica un aumento automático de la cláusula de los 1,5 millones a una cifra que normalmente ronda los 10, por lo que si no hay mejora contractual en ese tiempo el Zaragoza tiene atado a esos futbolistas hasta los 25 años por cifras que les mejoran en muchos otros clubs.