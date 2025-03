Regresa el 'Virus FIFA'. Bosnia llama a Bazdar y Arriaga y Keidi, a la espera

El seleccionador de Bosnia Herzegovina, Sergej Barbarez, ha incluido al zaragocista Samed Bazdar en la lista de convocados para el doble duelo ante Rumanía, el día 21 de marzo, y Chipre, el 24, ambos clasificatorios para el próximo Mundial, por lo que el delantero se perderá el encuentro ante el Córdoba, que se disputa en La Romareda, el lunes 24, por estar con su selección. Sí llegaría a tiempo para jugar ante el Racing de Santander en El Sardinero en el fin de semana del 30 de marzo.

Bazdar eligió jugar con Bosnia tras hacerlo en todas las categorías inferiores con Serbia, con la que llegó a disputar un amistoso con la absoluta, y ya fue citado por este combinado en la ventana de noviembre, donde debutó con la absoluta del país bosnio ante Alemania y jugó también frente a Países Bajos, perdiéndose el partido contra el Málaga.

En todo caso, puede no ser la única baja por el Virus FIFA, ya que Honduras juega el 22 y el 26 de marzo ante Bermudas en partidos de clasificación mundialista en la zona de la Concacaf y Kervin Arriaga, que llegó en enero al Zaragoza, es un fijo para Reinaldo Rueda, por lo que no jugaría ante el conjunto cordobés, pero sí lo podría hacer, como Bazdar, ante el Eldense este sábado y el Almería, el 15, ya que Honduras tenía previsto jugar el 16 de marzo un amistoso ante Guatemala, pero de momento no ha sido oficializado como tal. Arriaga llegaría muy justo al partido en Santander, de la siguiente jornada, que no tiene aún fecha y hora, teniendo en cuenta que además es un viaje transoceánico.

Además, Keidi Bare también puede ir con Albania, que juega ante Inglaterra el 21 y Andorra el 24 en partidos de la Nations League, por lo que se perdería también esa cita ante el conjunto cordobés. Keidi Bare, tras un tiempo de ausencia, fue citado por su selección en la ventana de noviembre, aunque al final no acudió a esa llamada por unas molestias de rodilla que le hicieron perderse tres partidos con el Zaragoza