Dani Gómez: "Somos los primeros a los que nos gustaría pelear por otra cosa, pero es lo que hay"

La derrota in extremis del Eldense ante el Levante le ha quitado dramatismo al encuentro del Real Zaragoza ante el Endense del próximo sábado, pero ninguna manera trascendencia. Así lo ha manifestado Dani Gómez este martes en rueda de prensa. "Es un partido especial e importante. Cuando se te escapan los tres puntos que tenías la necesidad aumenta. El equipo está mentalizado para dar un cambio en la Romareda, cosa que ya buscábamos ante el Sporting. Esa es la línea y lo que queremos del fin de semana", valoró el delantero.

De todas formas, cuando Gómez aterrizó en Zaragoza, jugar a estas alturas de temporada un partido tan decisivo por la permanencia no entraba en sus planes. "Somos los primeros a los que nos gustaría pelear por otra cosa, pero ahora es lo que hay. En Segunda Dvisión muchos equipos pelean por el ascenso y los detalles son mínimos. La situación nos ha llevado a esto", explica. Sorprendentemente, el ariete no descarta darle la vuelta a la temporada "y poder estar hablando de otras cosas". "No me gusta empezar la casa por el tejado. Primero tenemos que sacar los tres puntos ante el Eldense y en cinco o seis partidos poder hablar de cosas distintas".

Aunque ahora toca hablar de la posibilidad real de descenso, Gómez no quiere pensar en él. "Yo vine aquí con mucha ilusión. Hay mucho pesimismo alrededor. Sabemos que tenemos una responsabilidad. Tenemos que tratar de convencer a la gente de que podemos darle la vuelta".

Su expulsión

El delantero lleva tan solo tres partidos con el Real Zaragoza, pero le ha pasado casi de todo, incluida una llegada a última hora y una expulsión ante el Burgos que explicó así: "Sucedió todo muy rápido. Hace nada que he encontrado casa y por suerte ahora ya tengo a mi familia conmigo... estoy tranquilo, focalizado. Respecto a la expulsión, fui al balón fuerte como hay que ir, ni piso al jugador ni nada. Cada árbitro hace su valoración, me tocó respetarlo, son lances del fútbol, cosas que suceden. En cuanto desestimaron el recurso puse la cabeza en el Sporting".

La Romareda será el escenario del crucial duelo ante el Eldense y Dani Gómez considera que la grada jugará un papel clave, como lo tuvo el sábado pasado. "La gente estuvo con nosotros. Tenemos que ser nosotros los que les demos pie. La gente tiene que engancharse, pero porque nosotros se lo damos, porque nos van a ayudar mucho como hicieron el otro día", apuntó el ariete.