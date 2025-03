El Eldense no pierde ni encaja fuera de casa desde que llegó Oltra

José Luis Oltra ha dado alas a un Eldense prácticamente inerte cuando el técnico valenciano asumió la difícil misión de rescate. Oltra ha revitalizado a un cuadro alicantino especialmente peligroso a domicilio. Y es que, con Oltra al mando, el Eldense no conoce la derrota fuera de casa y, de hecho, suma siete puntos sobre nueve posibles merced a las dos victorias (0-1 en Tenerife y Albacete) y el empate (0-0 en Oviedo) sumados en los tres desplazamientos efectuados hasta ahora con el nuevo entrenador. Asimismo, el Eldense de Oltra todavía no ha encajado un solo gol fuera de casa en 270 minutos, otro dato a tener en cuenta por parte de un Zaragoza con graves problemas de solvencia en La Romareda, donde tan solo ha ganado cuatro partidos.

Así que el conjunto aragonés, el tercer peor local de la categoría, recibirá a un rival peligroso cuando sale de viaje (ha puntuado en la mitad de los 14 choques jugados lejos de Elda) y que con Oltra suma ya más puntos (7) en apenas tres duelos lejos de su feudo que los que había acumulado con Dani Ponz (6) en once.

En el encuentro del sábado (21.00 horas) estará en juego gran parte de las esperanzas de salvación de ambos equipos. En ese sentido, el gol average adquiere ya una especial relevancia. En Elda, el Zaragoza logró la victoria tras remontar el tanto inicial del cuadro alicantino.