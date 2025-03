LaLiga vuelve a denunciar cánticos contra Zaragoza en El Sadar

No es novedad, pero no deja de ser noticia. LaLiga incluyó en su escrito de denuncias por incidentes de público en la jornada 26 de LaLiga EA Sports insultos y cánticos ofensivos en El Sadar contra Zaragoza, así como contra España y contra la selección. Por contra, en La Romareda, durante el encuentro entre el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón, el organismo regulador de la competición también señaló que hubo insultos a los árbitros por parte de los aficionados locales y al Oviedo por parte de los visitantes.

El mayor número de incidencias que reproduce el escrito corresponde al derbi madrileño Leganés-Getafe con once, seis por cánticos insultantes de un grupo de aficionados locales dirigidos al club visitante, sus seguidores y su portero y otras cinco de la afición del Getafe con insultos para los seguidores del club de Butarque, entre ellos el cántico "¡Getafe no tiene marido, Getafe no tiene mujer, Getafe tiene un hijo tonto que se llama Leganés!".

También reprodujo LaLiga el cántico insultante de un grupo de aficionados del Betis contra el Real Madrid antes de empezar el partido entre ambos y los dos que los mismos espectadores dirigieron al Sevilla, "el equipo bastardo y penoso, el equipo de las putas del Pizjuán".