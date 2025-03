El Real Zaragoza intensifica la batalla contra la fuga de sus canteranos

No está dispuesto el Real Zaragoza a aflojar un ápice en la postura de fuerza exhibida desde hace tiempo para acabar con lo que el club considera el «expolio» de su cantera. La fuga de alrededor de 40 jugadores en la última década con destino a otras canteras ha colmado la paciencia de la entidad, a la que la propiedad ha dado luz verde para emprender cualquier acción que considere destinada a la protección de su patrimonio.

En ese escenario se enmarcan las últimas actuaciones que se han llevado a cabo desde la entidad, entre ellas, llevar al juzgado la salida, el pasado verano, de los cadetes Gorka Buil y Samuel Borniquel rumbo a Barcelona, el veto sostenido y acentuado a ojeadores del club azulgrana, Real Madrid, Betis y la agencia de representación Bahía o impedir que cuatro jugadores del División de Honor juvenil (Sergio Beltrán Ratón, Dennis Rufo y los hermanos Lambea) vuelvan a jugar si no renuevan antes un contrato que expira en junio ya que el club entiende que todos ellos se han comprometido ya con otros equipos.

La postura es tan firme como inamovible. El Real Zaragoza no está dispuesto a cruzarse de brazos mientras sigue perdiendo patrimonio. Por ello, solicitó hace unos meses información al Juzgado de lo Civil en Zaragoza acerca de los contratos de Buil y Borniquel en el Barcelona cuando se marcharon en el verano de 2024. Para ello es necesario abrir un procedimiento legal que sería por incumplimiento de contrato, ya que ambos firmaron con el Zaragoza con una asignación económica. Además, en el caso de Gorka, el vínculo fue renovado en verano de 2023.

La medida adoptada desde la SAD responde a una acción preliminar. De hecho, esa información ha sido denegada y el Zaragoza, representado por Écija Abogados, ha interpuesto dos recursos, el segundo de ellos contra los padres de los menores (antes lo había hecho también contra el propio jugador) y en ambos el juzgado ha sentenciado que no había lugar para esas reclamación

Ahora, el Real Zaragoza se estaría planteando acudir a la vía de la justicia por la cláusula que tenían ambos (Gorka Buil está ahora en el Cadete A de La Masía y Borniquel alterna el A y el B) y que ascendía a un millón de euros, pero las posibilidades de ganar ese juicio son en la práctica nulas, ya que esas cláusulas no se pueden poner a menores de 16 años, que no tienen contrato laboral y menos con una cantidad tan alejada de la ayuda que percibían.

Aarón Krall

Asimismo, el Zaragoza también ha iniciado los trámites para la solicitud de información ante el juzgado acerca del central Cristian Aarón Krall, alevín que en 2023 fichó desde el Amistad en benjamines y que está ahora en el Alevín A del Real Madrid tras su salida el pasado verano, cuando era alevín de primer año. En su caso, no tenía un contrato y sí había firmado el vínculo que sellan ahora todos los canteranos desde 2023 en la Ciudad Deportiva a partir de alevines y que impone a las familias un pago de entre 50.000 y 80.0000 euros por año dependiendo de la categoría en que estén en caso de salir hacia la cantera de otro club profesional.

Pero la postura de fuerza del Real Zaragoza se extiende más allá. De hecho, es la propia propiedad la que ha dado orden de intensificar acciones como el veto que, desde hace tiempo, se ha impuesto a Barcelona, Real Madrid, Betis y a la agencia de representación Bahía para su acceso a la Ciudad Deportiva, de la que, por ejemplo, se echó el 16 de noviembre a Jon Andoni Goikoetxea, ojeador del Barça para Aragón Navarra, La Rioja y Madrid. El exfutbolista, en todo caso, no estaba informado de que el Zaragoza impedía su acceso y, de hecho, el veto, por lo que la SAD considera un comportamiento inadecuado con los futbolistas de categorías base, se ha trasladado únicamente a ojeadores concretos y no de forma oficial entre clubs. Fue un alto cargo de la Ciudad Deportiva la que, en persona, se encargó de pedirle a Goikoetxea que abandonara las instalaciones.

A Bahía, precisamente, pertenecen los cuatro juveniles a los que el Real Zaragoza ha prohibido jugar con el División de Honor mientras no renueven un contrato que expira en junio. Los hermanos Lambea, Ratón y Rufo siguen entrenando (y con un comportamiento y actitud ejemplares) con su equipo, pero el club mantiene su decisión de que no entren en las convocatorias. Y no tiene intención alguna de suavizar una postura que, como en el resto de casos, piensa llevar hasta el final.