Real Zaragoza y Eldense: tan cerca, tan lejos

Elda (Alicante), poco más de 53.000 habitantes. Zaragoza, cuarta ciudad de España con casi 800.000. Eldense, uno de los clubs más humildes de Segunda, donde milita por séptima vez en su historia. Junto a Cartagena, Racing de Ferrol y Mirandés, es el único equipo de los 22 que conforman la categoría que nunca ha estado en Primera, donde el Real Zaragoza acumula 58 temporadas a lo largo de su dilatada y fructífera historia, si bien lleva ya doce consecutivas en Segunda, donde ya suma 25 cursos completos en total. Nueve títulos luce el club aragonés en sus vitrinas. Ninguno (en el fútbol profesional, se entiende) un Eldense que atesora la mitad (poco más de 6 millones de euros) de límite salarial que el Zaragoza (cerca de 12). La comparativa sitúa en dimensiones distintas a los dos equipos que el sábado se ven las caras en La Romareda en una cita clave para la permanencia.

Pero de nada sirve eso ante una clasificación que dicta sentencia para reducir notablemente toda esa distancia a apenas cinco puntos, los que separan ahora mismo a ambos equipos, inmersos de lleno en la lucha por la supervivencia en una categoría a la que el modesto Eldense, con algo menos de 3.500 abonados, ascendió en la 22-23 y en la que firmó una brillante salvación el curso pasado. El Zaragoza, sin embargo, se ha perpetuado en el lugar al que nunca quiso llegar para desgracia de sus más de 24.000 abonados, una masa social lejos del alcance de muchos equipos de Primera.

Así que la comparación acentúa la decadencia de una de las entidades con más solera y prestigio del país. El Real Zaragoza, undécimo en la clasificación histórica, no logra frenar una caída que le vuelve a situar al borde del abismo. El séptimo presupuesto más elevado de la categoría tampoco se ha traducido en un mayor potencial en el campo, donde el Zaragoza se vuelve a instalar entre los más flojos en una tabla que no ofrece contemplaciones ante el pedigrí o la historia. El juego pone a cada uno en su sitio.

Así le luce el pelo a un conjunto aragonés que el sábado medirá sus fuerzas con el Eldense en un pulso que no comparará dimensiones de club o de ciudad. Solo de equipos. Y el Eldense, que no conoce la derrota (siete puntos sobre nueve) ni ha encajado un gol fuera de casa desde que José Luis Oltra tomó las riendas, acude a La Romareda dispuesto a explotar el estado de nervios de un Zaragoza que no esperaba estar así a estas alturas. No es su caso, ya que el único objetivo del cuadro alicantino era, y sigue siendo, alcanzar tierra firme cuanto antes. A dos puntos tan solo de la permanencia se situará en caso de que salga de La Romareda con todo el botín.

En todo caso, el cambio de perspectiva obligado por las circunstancias, lejos de ser nuevo, se viene repitiendo con dramática asiduidad en las últimas temporadas para un Zaragoza empeñado en jugar con fuego al borde del precipicio. Y ese, precisamente, es el mayor peligro que afronta ahora un equipo aragonés que, al contrario de lo que le sucede a su oponente, tiene todo a perder y nada a ganar una vez esfumado el gran objetivo de luchar por el ascenso. Al Eldense, en cambio, la situación no le coge por sorpresa y, de hecho, su reacción desde el cambio de entrenador le ha devuelto la esperanza. El Zaragoza debería ser de otra Liga, pero la realidad es que solo les separan cinco puntos.