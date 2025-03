Marc Aguado: "Me fui del Real Zaragoza con la espina de que las cosas no hayan salido como soñé"

En una amplia entrevista concedida al diario Información, Marc Aguado aborda su salida del Real Zaragoza en el último día del pasado mercado de enero, el 3 de febrero, en el que puso rumbo al Elche en una operación conjunta que propició la llegada de Guti al Zaragoza. Marc, una petición expresa de Eder Sarabia para el conjunto ilicitano, se ha hecho indispensable en ese equipo, siendo titular ya en los tres últimos partidos tras llegar a principios de febrero. El canterano zaragocista habla de su salida de La Romareda, del club en el que se formó desde infantiles. “Como zaragocista que soy, cada día que me he puesto la camiseta del Zaragoza ha sido cumplir un sueño y un orgullo. Me fui con la espina de que las cosas no hayan salido como siempre he soñado pero estoy muy orgulloso de poder haber jugado en el club de mi vida”.

Aguado, que estuvo tres temporadas cedido en el Andorra entre 2020 y 2023, regresó en ese verano y ha estado año y medio en el Zaragoza, aunque ya hace unos meses el Elche quiso su fichaje, pero no hubo acuerdo, ni primero en una operación conjunta con Edgar Badía ni después con un intento de traspaso. "La última noticia que tenía del Elche era de verano cuando sí que es verdad que hicieron un intento para que yo viniera. Mi situación pasaba por que el Zaragoza quería renovarme pero yo les pedía esperar hasta final de temporada para ver el proyecto deportivo. Y de repente, aquella tarde (del último día de mercado) me llamó mi representante y me dijo que se había abierto la posibilidad (de llegar al Elche) y salió todo para adelante”, relata el centrocampista en esa entrevista, donde añade que en verano “faltó llegar a un entendimiento entre los clubs. Yo soy zaragocista porque es el club que me ha dado todo y no iba a ser alguien que pusiera un problema. Tanto para bien como para mal. Si el Zaragoza entendía que debía quedarme lo iba a aceptar y si decidían que tendrían que prescindir de mis servicios, me iría”

“Yo del Zaragoza la última cosa que sabía era que querían renovarme, pero de repente el último día se mostraron abiertos a que saliera del club. Yo tenía muy claro que si salía era para llegar al Elche, no me planteaba otras opciones. Y finalmente, así fue”, sentencia sobre su salida, sin encontrar explicación a por qué el equipo de su vida no encuentra el camino de regreso a Primera y todas las temporadas se repite el patrón de la ilusión primero y la decepción después: “Solo lo he vivido en primera persona durante este año y medio. Es algo a lo que le he dado muchas vueltas, pero al final no tengo ninguna explicación porque los grupos, tanto en lo humano como en lo futbolístico, han sido muy buenos. No encuentro ninguna explicación posible, la verdad".

“Lo único que le transmití tanto a la propiedad como al entrenador es que tenía muchas ganas de volver a ser yo dentro del campo. De volver a ser feliz y sentirme con las sensaciones que he tenido siempre y últimamente había perdido"

En Elche ha firmado un contrato largo, hasta 2028 y el equipo lucha por el ascenso a Primera y, para Aguado, esos aspectos son claves, aunque en su decisión personal pesó sobre todo ser feliz: “Lo único que le transmití tanto a la propiedad como al entrenador es que tenía muchas ganas de volver a ser yo dentro del campo. De volver a sentirme con las sensaciones que he tenido siempre y últimamente había perdido. Quería volver a recuperar mi confianza. Estaba abierto a todo pero lo más importante al tomar la decisión era volver a ser feliz".