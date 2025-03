Oltra: "El Real Zaragoza tiene dientes de sierra"

La remontada de última hora del Levante en el Nuevo Pepico Amat ensució la reacción del cuadro alicantino con José Luis Oltra, que ha logrado que pese a ese tropiezo el conjunto en el que relevó a Dani Ponz crea en la permanencia con 10 puntos de 18 posibles desde que arribó a ese banquillo. Oltra es más que un viejo conocido para el Real Zaragoza, con el que se ha medido con siete enemigos en Segunda (Fuenlabrada, Racing, Tenerife, Granada, Córdoba, Recre y Mallorca) y otros dos en Primera (Deportivo y Almería) y este sábado (21.00 horas), estrenará esa condición con un nuevo equipo, el Eldense. el décimo como rival blanquillo. "El Zaragoza es un equipo con dientes de sierra capaz de cualquier cosa, ya que cuenta jugadores de mucha calidad y, en La Romareda, con su gente apretando, son fuertes”, aseveró el técnico.

Esa estadística con tantos duelos refleja hasta 19 choques contra Oltra en el Zaragoza y al menos ese balance es positivo para el equipo aragonés, que le ha superado en nueve ocasiones, con ocho empates y solo dos derrotas ante equipos dirigidos por el entrenador valenciano: en la jornada cuarta de la 15-16 y con el Córdoba en La Romareda (0-1) y en la jornada 23 de la 17-18 con el Granada en el Nuevo Los Cármenes (2-1). Oltra, a sus 55 años, suma 413 partidos en Segunda, 411 de ellos en Liga regular, y un total de 641 partidos en españa, además de sus dos temporadas en Chipre, en el AEK Larnaca.

"Debemos ser más pícaros y jugar ese otro fútbol en los minutos finales. Hay un componente que se aleja de lo táctico y de la intensidad. Hay que corregir las cosas y buscar que los golpes de suerte caigan de tu lado”

Lo sucedido en la prolongación ante el Levante en un partido que en el minuto 90 tenían ganado centró su comparecencia antes del duelo en la Romareda, ya que para Oltra la causa de un derrota tan dolorosa y cruel como la última que sufrió su equipo fue que deben ser "más pícaros y jugar ese otro fútbol en los minutos finales" y en ese sentido considera que "hay un componente que se aleja de lo táctico y de la intensidad. Hay que corregir las cosas y buscar que los golpes de suerte caigan de tu lado”, comentó.

En este sentido, el entrenador del Eldense no cree que esta semana haya sido más dura que cuando llegó: “Cuando llegué el equipo venía de una situación anímica muy baja y sin confianza. Esta semana ha sido difícil, pero los futbolistas tienen la sensación de haber competido bien y a eso hemos apelado estos días”, recordó Oltra, que tampoco cree que cambie nada tras el troiunfo en el partido aplazado del Burgos en el feudo del Racing de Ferrol. “No nos tiene que cambiar nada. Tenemos que ir a Zaragoza a ganar y punto. No doy por muerto ni por vivo a nadie porque todavía hay que jugar muchos partidos y algunos contra rivales directos”, dijo Oltra, centrado en el objetivo de la permanencia y en lograr los 50 puntos.

Bajas y dudas

Oltra repasó el estado físico de la plantilla de cara al partido en Zaragoza: “Iván Chapela aún no está listo, Diego Méndez estará algunas semanas de baja por lesión, David Timor es duda y Dumic sí que podría estar en la convocatoria”, concluyó.