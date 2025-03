Ramírez deja You First y cambiará de agencia de representación

Miguel Ángel Ramírez ha tomado en las últimas semanas una decisión en su carrera y es acabar su vínculo con You First, la empresa que le había llevado en los últimos tiempos y que fue la que negoció su llegada a Real Zaragoza, aunque ya por entonces, finales de diciembre, el entrenador canario tenía la decisión de cambiar de representantes, lo que ha sucedido de manera formal en febrero. You First es una de las empresas de intermediación líderes en el mercado mundial, si bien abarca muchos otros aspectos y deportes, también en relación con el entretenimiento, teniendo en cuenta que recientemente se ha aliado de forma estratégica con Gersh, la prestigiosa compañía de representación de artistas de Hollywood.

Ahora, Ramírez, que lleva dos meses, desde finales de diciembre, como entrenador del Zaragoza, está a la espera de comprometerse con una nueva agencia y algunas fuentes señalan que esta sería Unique Sports, otra poderosa empresa a nivel internacional y que lleva los destinos de muchos futbolistas y entrenadores, entre ellos los hermanos Alcántara, Thiago, este ya retirado, y Rafinha. Sin embargo, desde el entorno del técnico canario se niega que ese compromiso esté ya cerrado.

Ramírez llegó al Zaragoza firmando un contrato por año y medio, hasta junio de 2026, teniendo en cuenta que la segunda temporada no está condicionada a ningún objetivo que se logre al final de la actual, donde su etapa no ha empezado con buen pie, con un muy mal balance de siete puntos de 24 posibles, con una sola victoria en ocho partidos, la conquistada ante el Málaga, mientras que firmó tablas con Tenerife, Cádiz, Granada y Sporting, además de las derrotas con el Elche, el Albacete y el Burgos.

Cuando Ramírez llegó al Real Zaragoza al final de la primera vuelta después del partido de interinidad de David Navarro, con victoria ante el Racing de Ferrol, y de 20 jornadas con Víctor Fernández, con 26 puntos conquistados con el técnico del barrio Oliver, el Real Zaragoza era undécimo, con 29, a seis del playoff y con ocho de renta con el descenso, y ocho jornadas después es decimoctavo, el último puesto que implica la permanencia, a catorce puntos del sexto y con cinco de renta con el infierno.