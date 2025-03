Soberón trabaja con el resto, Toni Moya asoma y Clemente puede ser la novedad en el once

Por unas leves molestias y por reparto de cargas tras jugar de inicio en los dos últimos partidos del Real Zaragoza después de varios meses sin hacerlo entrenó Soberón al margen en la sesión del miércoles, pero, como estaba previsto, el ariete cántabro ha trabajado con el resto este jueves en la Ciudad Deportiva y no tendrá problemas para jugar en la final ante el Eldense. De hecho, lo previsto es que vuelva a ser titular como ya lo fue en Granada y ante el Sporting, partido en el que se reencontró con el gol. Soberón llevaba sin tener minutos desde el 14 de diciembre ante el Eibar y ese día jugó menos de media hora tras dos meses de baja, enlazando entre octubre y febrero cuatro lesiones distintas.

Mientras, en la sesión de este jueves, ha hecho la primera parte de la misma Toni Moya, que cayó en el partido ante el Albacete y que sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le ha hecho perderse los duelos ante el Burgos, el Granada y el Sporting, tampoco estará ante el Eldense y la previsión es que pueda volver ante el Almería el 15 de marzo. Guti, con una lesión el 5 de febrero en el biceps femoral, sigue al margen y podría llegar a ese duelo, mientras que Lluís López y Nieto siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Mientras, en la sesión han estado los jugadores del filial Jaime Vallejo, Lucas Terrer y Marcos Cuenca.

Luna la otra novedad

De cara al once del sábado, Marcos Luna, que está completando la semana de entrenamientos tras empezar a trabajar con el grupo la semana pasada después de su lesión en el sóleo en Málaga el 26 de enero, apunta al once de forma directa porque era uno de los jugadores más en forma cuando cayó lesionado y entraría por Calero, mientras que Ramírez debe decidir el sustituto de Jair, que vio la quinta amarilla ante el Sporting y es baja por sanción. Vital y Clemente se disputan esa plaza, aunque el canterano tiene más opciones después de llevar más de una semsana entrenando con el grupo sin dolor por el fuerte golpe en el costado que sufrió antes de jugar contra el Burgos, lo que le ha hecho no tener minutos en los últimos duelos, aunque sí ha sido citado. En el resto del once no se esperan más novedades.