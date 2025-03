La lluvia amenaza el Real Zaragoza-Eldense: el pico de precipitación se espera para la hora del partido

De momento las previsiones no se han cumplido para Zaragoza y tanto el jueves como el viernes no ha caído nada de lluvia (o casi nada) de lo que se esperaba. Pero este sábado sí que la ciudad (igual que el resto de la península) no se va a librar de las precipitaciones.

Todo Aragón, el 100% del territorio, tiene alerta amarilla de la AEMET tanto por lluvia como por vientos, lo que dejará una jornada muy desapacible para todo y también para ir al fútbol.

Pero aunque se espera lluvia durante toda el día, el pico de las precipitaciones llegarán coincidiendo con el Real Zaragoza-Eldense en La Romareda. Y cabe recordar que tan solo los anillos superiores están a resguardo del agua.

Con una alerta amarilla, salvo que las predicciones sean erróneas o la situación cambie, no debería haber ningún problema para la disputa del encuentro más allá de la incomodidad que pueda provocar en los aficionados y en el estado del césped, que tendría que aguantar bien. El último precedente es la alerta roja que el lunes suspendió el Villarreal-Espanyol.

Pero no es menos cierto que, según detalló Meteo Aragón, el pico de precipitación se espera para las 21.00 horas, que es cuando comienza el partido, cuando pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Qué dicen otras predicciones

Eltiempo.es habla de 26 litros por metro cuadrado para todo el día, pero prácticamente toda estará concentrada en las últimas horas del día. De hecho, la alerta de la AEMET para Zaragoza empieza a las 15 horas y se desactiva a la medianoche.

La AEMET por su parte no habla de litros por metro cuadrado esperados, pero sí da para todo el día una probabilidad de precipitación del 100% para el momento del encuentro. El aviso amarillo es de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado. De todos modos, este sábado el aviso puede cambiar hacia uno más pesimista u optimista, por lo que conviene estar actualizado.