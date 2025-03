Marc Mateu: "¿Si esperaba al Zaragoza tan abajo ahora? Ni sí ni no, porque nunca se sabe"

Cayeron en los últimos instantes ante el Levante cuando tenían una victoria casi amarrada que hubiera apretado aún más la lucha por la salvación, pero la reacción global del Eldense es notable.

Es que llegamos bien al partido en Zaragoza, hemos borrado ya lo que sucedió el otro día. Fue una pena, es fútbol, haces mucho para ganar y no te da, pero todos creemos que haciendo lo del otro día o lo de las últimas semanas nos va a dar para sacar muchos puntos.

El club vivió una profunda remodelación en enero, con 9 fichajes y un entrenador nuevo. Es otro Eldense casi.

Entró aire fresco, por los fichajes y también por el entrenador, porque su llegada activa a los que están, como siempre pasa cuando hay un cambio en el banquillo, que enchufa a todos. El que está con el míster anterior y ve que no cuenta, de forma inconsciente y es algo normal, el día a día se le hace difícil y el que juega quiere mantener ese rol. Los resultados han ido acompañando, eso hace que la gente se suba mucho más al carro y eso es vital porque en una temporada todos en una plantilla son importantes.

Oltra es un técnico muy veterano ya en el fútbol español, ¿en qué ha cambiado al Eldense?

Creo que no somos tan ‘atrevidos’ como antes y eso nos está dando más puntos. No digo que lo que hacíamos antes no fuera igual de válido, pero en el fútbol mandan los resultados y con esta idea nos está dando para sacar más puntos. Es un Eldense más sólido, nos generan menos, aunque es verdad que nosotros también generamos menos. Estamos más cómodos, creemos en el mensaje y nos funciona, lo que hace más fácil que creas en lo que llevas a cabo sobre el césped.

¿El partido en La Romareda es una final entre dos rivales directos?

Nosotros llevamos jugando ‘finales’ en las últimas semanas, casi meses, porque tenemos que recortar puntos como mínimo a uno de los que tenemos por delante, así que tenemos que jugarla como una final y solo nos vale sumar de tres.

Recortar puntos al menos a uno implica al Zaragoza, porque es ahora al que tienen más cerca en la tabla. ¿Esperaba que esto fuera así a estas alturas, ver a su rival ahí, tan abajo?

Es que con los años que llevo ya en Segunda tengo claro que esta es una categoría de imprevistos, que no puedes esperar algo como seguro ni hacer quinielas. Mire el Mirandés, que ni podía jugar amistosos en verano, o el Huesca, tal y como estaba y lo pasó fatal el año pasado, están arriba y el Granada, que tiene por nombres un plantillón, no se acaba de enganchar. ¿Si esperaba al Zaragoza tan abajo ahora? Ni sí ni no. Es que no apuesto por nadie al principio de año porque nunca se sabe.

Se lo pregunto de otra forma, ¿hay plantilla en el Zaragoza para estar tan abajo?

Pues depende de cuándo y a quién le preguntes. Es un equipo que posee mucha energía, que cuenta con gente joven y La Romareda, cuando te da su apoyo, ayuda mucho, aunque luego tienen su parte mala, como todos los estadios. ¿Plantilla? No convivo con ellos ni los veo entrenar, solo sé lo que hacen los fines de semana. Cuando juegas en el Zaragoza se te da ese papel a priori de pelear por otras cosas y entiendo que, si no lo logras, eso debe pesar. No he jugado en el primer equipo ahí y es posible que a todo el mundo no le pese, pero quizás haya gente a la que sí y que su rendimiento no sea el que se espere. Empieza el año, vas con una idea y una predisposición y un objetivo, pero ves que se aleja y peleas por otra meta, por algo que no tenías preparado y no sabes cómo afrontarlo de la mejor manera. Y La Romareda, yo he jugado allí como rival y cuando va bien la cosa es brutal lo que empuja y lo hace de verdad. Y cuando no va bien la parte mala es que son muy exigentes en esa grada.

¿Han comentado eso en el vestuario, de aprovecharse de los nervios que se puedan dar?

Al final, el equipo que está en casa siempre está más obligado y los que vamos allí podemos jugar con ese factor. Imagino que La Romareda andará nerviosa, que no estarán del todo contentos por las exigencias que se ponen desde pretemporada, apretarán, tanto si va bien el partido como si no ven que no salen las cosas.

En el Zaragoza está Soberón, que hasta la temporada pasada jugó en el Eldense. ¿Cómo lo está viendo?

No he hablado con él en este tiempo, sé que estuvo lesionado unos cuatro meses, no sé si sería un tema mental o solamente físico. Arrancó la temporada como creía que la iba a empezar, porque tiene gol y después de esa lesión marcar el otro día le va a venir genial, fuera solo el problema físico o hubiera algo mental, ya que insisto en que no hablé con él. Tiene muy buenas cosas y, a pesar del poco tiempo que lleva sumar siete goles, es hasta mejor de lo que me esperaba cuando firmó por el Zaragoza.

Hace un tiempo aseguró usted en este diario que salió escaldado de su etapa en el Zaragoza, cuando militó en el filial entre 2011 y 2013, sin llegar a debutar en el primer equipo, por aquel expediente disciplinario y su despedida. ¿El paso del tiempo ha tamizado ese dolor?

Claro que sí, con los años aprendes a quedarte con lo bueno. Me habría gustado que se llevara de otra manera, no solo lo mío sino ciertas cosas que pasaron en ese vestuario ese año, pero eso ya no se puede cambiar. Aprendí mucho en ese tiempo, hubo cosas buenas, aunque bajaran esa temporada tanto el primer equipo como el filial. En eso fue un año catastrófico.

Desde entonces no ha salido el Zaragoza del pozo de Segunda. Una maldición ya parece ese descenso en 2013.

Se le puede dar la vuelta a eso, hay que valorar también estar tantos años en la categoría y no perderla. Hay otros equipos casi tan históricos que se marcharon a Segunda B o ahora a Primera RFEF, le pasó al Málaga, al Mallorca, al Deportivo… Obviamente la historia es la que es y la expectativa del Zaragoza es otra, volver a su sitio. Yo en el Numancia salí con un descenso a Segunda B en 2020 y aún no han vuelto. Llevaba ese club 23 años en el fútbol profesional, con varias temporadas en Primera, y lo dejas de valorar porque te acostumbras.

Usted estaba en el Numancia que eliminó al Zaragoza en el playoff en 2018. No se olvida aquí ese gol de Diamanka.

Lo recuerdo, claro. Es imposible olvidarlo. Cuando marca Pape nunca había escuchado un momento de tan poco silencio en un estadio, solo se oía a los pocos que vinieron de Soria, pero el resto de la grada era una sensación de vacío enorme, sobrecogedora.

Acaba contrato en junio, cuando cumplirá 35 años, ha jugado mucho en estos dos cursos en el Eldense, con muy buenos números. Le queda cuerda, claro.

Sí, me encuentro bien. El fútbol da muchas vueltas en poco tiempo, pero no me pongo un límite cuando físicamente me siento bien y la ilusión y las ganas en el día a día siguen. Si aparece algo externo que me diga que es ya, así será. Siempre digo que será el fútbol el que me deje, no yo a él. Estoy de puta madre, tengo esas ganas y no me pongo fecha.

¿Qué se siente más ya, lateral o interior?

Si mira la etapa reciente lo más normal es que ante el Zaragoza juegue de lateral. Mi alma es más ofensiva, pero al final vas aprendiendo, casi por castigo, a defender mejor, a hacer otras cosas que antes no tocaban. Me siento ya igual de cómodo haciendo esas cosas distintas a las de antes.

Muchos le señalan como uno de los mejores golpeos de zurda de la categoría…

Bueno, en el Zaragoza tenéis a uno muy bueno, también en Ager (Aketxe)… Lo entreno y lo cuido mucho, eso desde luego, pero también hago otras cosas, sobre todo trabajar en fvor del equipo. Antes pondría mi virtud más en el trabajo que en el golpeo, como en otros jugadores son las ruletas, los caños, los regates… Eso es lo que ve la gente, pero soy ante todo un currante y luego lo otro. Teniendo siempre ese esfuerzo, el resto aflora solo.