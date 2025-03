Ramírez: "Siento al 100% la confianza del club en sacar esto adelante"

La victoria esta semana del Burgos en Ferrol y la mala dinámica del Real Zaragoza desde que llegó Miguel Ángel Ramírez, con solo una victoria y siete puntos de 24 posibles, han dejado al equipo en la decimoctava plaza, la que marca la línea de permanencia, con cinco puntos de renta sobre el Eldense, que visita La Romareda. "No miro nunca la clasificación, ni hace tres semanas ni ahora, porque no me aporta absolutamente nada. He estado en otros equipos y en distinta situación y tampoco lo hacía. Quedan 13 partidos aún, entiendo que otros la miren, pero para mi trabajo no me aporta nada mirarla en marzo", asegura el entrenador canario, que pese a esa dinámica negativa no se juega el puesto ante el Eldense, o al menos no hay ahora consigna en la SAD sobre ello, ni él siente que la tenga. Al contrario. "Siento al 100% la confianza del club en que lo tenemos y en que lo vamos a sacar esto adelante. En eso trabajamos, para hacer nuestra parte y dar más motivos para seguir construyendo esa confianza".

"No creo que ayude hablar de gravedad, de drama o de final, sino apelar a la responsabilidad, a lo que representamos, a lo que queremos ser y hacer"

El partido es decisivo ante el rival más inmediato en la tabla, que viene reaccionando pese a la derrota en el último suspiro en casa ante el Levante, pero el entrenador no le da rango de final, puesto que "no creo en finales en medio de la temporada, porque quedan muchos partidos. Independientemente del resultado, de lo que pase, no se acaba el campeonato. Finales son otra cosa, no cuando quedan muchas jornadas”, insiste el canario, que elude también hablar de dramatismos ni de situaciones angustiosas. "Es que no voy al vestuario a decir la palabra gravedad y no sé si eso ayuda. No creo que lo haga hablar de drama o de final, sino apelar a la responsabilidad, a lo que representamos, a lo que queremos ser y hacer", sentenció.

En este sentido, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, en un nuevo mensaje a medida, enlatado en los medios del club ("Es posible, es Zaragoza", es el lema), habló de que era posible volver a ganar, apelando a la resiliencia y al carácter luchador y Ramírez fue cuestionado por esas palabras y si son ambiguas en un club que debe tener otro objetivo mucho mayor estando en Segunda que el que tiene, que es luchar por la salvación: "No sé si la palabra es ambigüedad. El mensaje del director general es para aunar voluntades y esfuerzos y ser capaces de luchar contra la adversidad en una situación que no nos gusta, pero es la que hay. Ahora que vienen mal dadas hay que estar juntos y superarlas, levantarse y creer que podemos y que es posible. A mí esa mentalidad sí me impulsa y no aludir a finales ni a nada dramático", dijo el entrenador.

"Me aferro al trabajo y sé que las malas rachas no son eternas. Confío en lo que se hace bien y en que llegarán los frutos más pronto que tarde. Se hacen muchas cosas bien para merecer otros resultados"

Ramírez, con solo una victoria en ocho encuentros desde que llegó, se agarra a la mejoría que percibe en los partidos y en el día a día para salir de esta situación, ya que "me aferro al trabajo y sé que las malas rachas no son eternas. Confío en lo que se hace bien y en que llegarán los frutos más pronto que tarde. Se hacen muchas cosas bien para merecer otros resultados, hay que mejorar, es cierto, pero los resultados van a llegar, así lo creo", manifestó el entrenador zaragocista, que espera que, como en el último partido ante el Sporting, el mejor de los cuatro en casa con él, ya que el Zaragoza no ha ganado aún aquí, el ambiente sea muy bueno por parte de la grada. "Nosotros somos los que damos los motivos para que la gente crea y se enganche, que la grada vea a un equipo que quiere ganar desde el primer minuto y que va de la mano con ellos".

El aprendizaje de Bazdar

En ese duelo ante el Sporting, Bazdar fue suplente después de que su regreso tras estar lesionado no haya sido al mejor nivel, aunque no le ayuda la posición tan adelantada en la que está jugando con Ramírez: "Samed tiene mucho potencial, pero se nos olvida la edad. Es muy joven y lleva poco tiempo en el fútbol profesional, por lo que su reto es ser regular y consistente. Él me confesó el otro día que no había entrenado en su vida con esta exigencia y ha tenido que incorporar hábitos para cuidar su cuerpo y rendir mejor. Eso forma parte de su aprendizaje. Yo no tengo duda de que vamos a volver a ver su mejor versión".

"Al Eldense fuera de casa le va muy bien, o gana o empata. Se han reforzado mucho en el mercado de enero, uno de los que más, y es un equipo muy sólido, defensivamente todos suman"

Por último, elogió el entrenador zaragocista a un Eldense que ha sumado 10 puntos de 18 desde la llegada de Oltra al banquillo y que no ha perdido ni ha encajado goles fuera de casa con el entrenador valenciano, con el que ha vuelto a creer en la salvación. "Fuera de casa le va muy bien, o gana o empata. Se han reforzado mucho en el mercado de enero, uno de los que más, y es un equipo muy sólido, defensivamente todos suman. Y en transición son muy verticales, en cuanto tienen la oportunidad te ponen el balón dentro del área. Con esas cosas muy definidas y muy claras, están compitiendo muy bien", cerró.