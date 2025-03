Toni Moya también vuelve ante el Eldense

Miguel Ángel Ramírez también podrá contar con Toni Moya para el partido del Real Zaragoza ante el Eldense este sábado (21.00 horas) después de su buena respuesta en los dos entrenamientos, el jueves y este viernes, en los que ha estado con el grupo después de la lesión en el biceps femoral izquierdo que sufrió ante el Albacete. Su retorno se suma al de Marcos Luna, que se ha perdido los últimos 5 duelos por la lesión en el sóleo que tuvo en Málaga y el lateral, que ha trabajado toda la semana con normalidad y ya volvió con el grupo a finales de la pasada, en principio será titular ante el Eldense, aunque no parece así Toni Moya, cuyo regreso a la titularidad mañana sería prematuro después de no haber jugado ante el Burgos, el Granada y el Sporting por esa dolencia muscular.

"En principio Marcos y Toni entrarán en la convocatoria y estarán disponibles. Raúl Guti sigue con su recuperación y la evolución es muy positiva y en poco tiempo va a estar con nosotros, mientras que a Lluís López y a Nieto son los que más les va a costar", aseguró Ramírez. A Guti, que se lesionó en el semitendinoso del isquio derecho el 5 de febrero tras su fichaje, se le espera ante el Almería el sábado 15, aunque no es seguro. Además de Guti, Nieto y Lluís López no estará ante el Eldense Jair, que ha sido titular en los dos últimos partidos en el eje junto a Arriaga y Ramírez no desveló su sustituto, que saldrá entre Clemente y Vital, con más opciones para el canterano por delante del portugués, mientras que Kosa, otra vía, no tendría apenas posibilidades.

El relevo de Jair

"No lo tengo claro el sustituto porque hay varias opciones, la baja de Jair no trastoca mucho, porque hay otros compañeros que lo hicieron bien, no me preocupa esa ausencia, pero no decidí aún. Aún tengo unas horas para hacerlo", aseveró Ramírez, que planea un once en el que Luna y Clemente serían las dos novedades probables por Calero y el sancionado Jair. Del filial han estado este viernes el meta Acín, el lateral Vallejo, el medio Terrer y el delantero Cuenca y serían los que entren en la convocatoria.