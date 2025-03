Soberón y su explosión en el Eldense. "Hay que saberlo llevar, tiene el gol entre ceja y ceja"

Mario Soberón no pudo enfrentarse al Eldense en la primera vuelta, recién iniciado el calvario de cuatro lesiones que le tendría cuatro meses desde el 11 de octubre en Tenerife hasta el 22 de febrero en Granada, disputando solo algo menos de media hora en Ipurua ante el Eibar el 14 de diciembre, cuando cayó en el cuádriceps tras hacerlo antes en el gemelo y por dos veces en el isquio. Este sábado se reencuentra con el equipo en el que dio el salto que le permitió ponerse en el escaparate del primer nivel, además de acceder al fútbol profesional para fichar por el Zaragoza el verano pasado, un refuerzo que tenía muy seguido ya Cordero y que aprovechó su no renovación en Elda para que llegara a La Romareda, como en 2022 hizo al Nuevo Pepico Amat, de la mano de Manu Guill, entonces director deportivo de ese club, cargo que tuvo hasta octubre pasado.

"Es un jugador al que hay que saber llevar y nosotros lo supimos hacer para que nos diera muy buen rendimiento. Está muy pendiente de todo lo suyo, le da muchas vueltas a todo, se autorresponsabiliza mucho y es hasta algo neurótico con las lesiones y las molestias, pero es muy buen futbolista", asegura el exdirigente del conjunto de Elda, que había estado en una primera etapa en ese club, en 2014, y que en 2020 asumió ese puesto para, salvo un breve periodo con René Ramos, el hermano de Sergio a los mandos, entre el verano de 2021 y enero de 2022, ir sumando ascensos desde Tercera a Segunda RFEF, después a Primera y alcanzar el fútbol profesional en 2023 y la permanencia en la temporada pasada. Toda una gesta allí, ya que este equipo no pisaba la categoría de plata desde 1964, más de 50 años sin hacerlo.

"Mario venía de un buen año en en la SD Logroñés, pero antes en las canteras del Racing, el Valladolid y el Levante no había acabado de despuntar, pero en Logroño ya se le vieron muchas cosas. Me llamó la atención su polivalencia, que podía jugar de delantero, por detrás del punta o cayendo a banda izquierda y pedí informes al Levante y me aconsejaron que no lo firmara, que se autoexigía mucho y que eso le hacía no estar muy centrado. Sin embargo, me fie de mi criterio y lo firmé", relata Guill. Soberón, cuyo salario en la SD Logroñés, rondaba los 25.000 euros, fichó con la carta de libertad por el Eldense por el doble de esa cifra y dos temporadas, pasando a cobrar con el ascenso en 2023 el mínimo de Segunda, algo menos de 100.000 euros. Es una cantidad que ahora ronda por el triple en el Zaragoza, donde rubricó un contrato hasta 2026, convenciendo antes a Víctor Fernández para que diera el visto bueno a su llegada por las posibilidades que tenía el punta cántabro, que ya arrancó la temporada como un tiro, con 6 goles en 9 jornadas.

"Es un ariete egoísta, que mira por sus estadísticas, por sus goles, y eso después redunda en beneficio del equipo, porque tiene ese espíritu ganador y es superprofesional, vive por y para el fútbol"

"En la primera temporada en Elda empezó sin ser titular, pero se hizo un hueco y fue importante, con 11 goles. Mario tiene una mentalidad goleadora que se la he visto a muy pocos futbolistas, es un ariete egoísta, que mira por sus estadísticas, por sus goles, y eso después redunda en beneficio del equipo, poque tiene ese espíritu ganador y es superprofesional, vive por y para el fútbol", revela Guill de un ariete que necesita un entorno muy adecuado, sobre todo con las lesiones, porque "le da muchas vueltas a todo, está demasiado pendiente, que si me duele aquí y allí, pero insisto en que es muy buen jugador", asevera el exejecutivo del Eldense, que no pudo retener al jugador tras una segunda temporada en el Nuevo Pepico Amat que le puso en la agenda de muchos clubs de la categoría de plata. A todos ellos les ganó por la mano el Real Zaragoza.

De hecho, el exdirector deportivo del club azulgrana revela que el equipo le echó mucho de menos en febrero pasado, cuando se perdió unas jornadas por un problema rodilla y jugó después con dolor en algunos partidos. "Lo pagamos en esa época y hasta que no se volvió a recuperar de forma completa el equipo no dio el empujón definitivo para lograr la permanencia". En ella, Soberón firmó nueve dianas, mientras que ahora en el Zaragoza lleva siete en 12 partidos, en 707 minutos en total, con un tanto cada 101, unos números estratosféricos, un promedio que solo supera el levantinista Espí.

"Si está bien, puede ser de los máximos goleadores de la categoría, para hacer 14 o 15 tantos en una temporada sin problemas. Parece que no hace nada y posee muchas condiciones"

"Si está bien, puede ser de los máximos goleadores de la categoría, para hacer 14 o 15 tantos en una temporada sin problemas. Parece que no hace nada, pero tiene muy buen golpeo, calidad en la definición, se posiciona bien y aunque no tiene un físico muy potente también sabe cuerpear bien. Tiene muchas condiciones", asevera Guill sobre el delantero cántabro, del que no le ha sorprendido su evolución en el Zaragoza, su crecimiento pese a ese largo periodo de lesiones en el club aragonés, que también acusó mucho la ausencia durante tanto tiempo de su mejor futbolista de cara al gol.

"Lo he visto a muy buen nivel y ojalá acabe la temporada así. Para Segunda es un jugador top y para Primera también puede ser parte de una plantilla de un recién ascendido o de un equipo de la parte media-baja", concluye Manu Guill sobre el exjugador del Eldense y que este sábado se encontrará con su exequipo, esta vez como rival.