Entre el alivio y el drama

Basta solo un vistazo a la clasificación para entender el carácter vital que tiene el partido en La Romareda, un Real Zaragoza-Eldense repleto de necesidad para el equipo de Miguel Ángel Ramírez, por mucho que el mensaje del entrenador sea el de bajar la tensión y el club se vaya por las ramas de los mensajes motivacionales prefabricados. Pero la situación zaragocista es la que es, decimoctavo, en la frontera de la permanencia, que recibe al que la marca, con cinco puntos de renta y con una dinámica peligrosa con el nuevo míster, que solo ha sumado una victoria y siete puntos en ocho citas, sobre 24 posibles. El partido es para ganar, y así tener ocho puntos y el goal average a falta de 12 citas, y respirar con algo de alivio, o para que el drama aumente hasta límites insospechados.

La Romareda, que fruto de la crisis del equipo, de ese dolor en casa que es este Zaragoza, con solo cuatro victorias y 16 puntos de 42 posibles, ha bajado mucho su afluencia, se apresta a vivir un duelo vital, donde la lluvia, para aumentar la épica, apunta a erigirse como gran protagonista, o así lo aseguran las previsiones metereológicas, que dan mucha agua para la hora del partido. Anda el zaragocismo con ganas de mostrar su enfado, y ya se lo ha tenido que escuchar Ramírez en un par de ocasiones, y también en alguna la propiedad o Cordero, pero frente al Sporting volvió a demostrar que siempre está ahí a poco que le den. Que le dan poquísimo, casi nada.

Dos cambios en el once

Ese choque ante el equipo sportinguista fue de victoria merecida y no lograda por el golpe en el último minuto, pero consolidó el cambio que Ramírez ha hecho en los últimos partidos, con un Zaragoza más ofensivo y con una propuesta más atrevida tras dibujar guiones repletos de trabajo defensivo y búsqueda no encontrada de solidez. No le ha servido esa transformación para lograr victorias, con solo una ante el Málaga y en La Rosaleda y cuando el guion era de menor protagonismo ofensivo, pero la idea es insistir en el nuevo plan y el once apunta a ser similar al que estuvo a un paso de derrotar al Sporting hace justo una semana y con La Romareda de testigo.

Vuelve Marcos Luna, tras 5 partidos de baja, y sería titular, por su nivel antes de la lesión y por el bajo que muestra Calero. La ausencia del tantas veces en este curso prescindible y ahora fijo Jair por sanción tiene en Vital y Clemente a las dos opciones para ser su relevo y acompañar a Arriaga, central inamovible pese a ser pivote por méritos suyos y deméritos del resto. Clemente es favorito en esa decisión en el eje y en el resto no se esperan más cambios, con Francho y Keidi fijos en la medular (Toni Moya regresa muy justo) y Pau Sans de meritoria presencia en la banda. Arriba, Soberón, reencontrado con el gol, se enfrenta a su exequipo y Dani Gómez se mantendría como su pareja con Bazdar purgando su bajón de prestaciones y Liso en el carril izquierdo junto a Tasende. También debe seguir Femenías bajo palos después del partido donde más se ensució los guantes con paradas.

El Eldense. con el regreso a La Romareda de Fran Gámez llega tras meter el miedo a todo el zaragocismo, y al resto de enemigos por la permanencia, con la victoria que se le escapó ante el Levante y que habría aumentado más si cabe el sentido trascendental del duelo. Ha mejorado Oltra la cara de este Eldense, más sólido y que concede menos que con Ponz y la aportación de nueve fichajes en enero se ha notado para bien. En Elda, tras 10 puntos de 18 posibles, creen en el milagro y si asaltan esta Romareda venida a menos en resultados creerán mucho más. Y Oltra no sabe lo que es perder ni encajar goles de forastero aún. Si no es una final, se le parece y, si no es un drama, tiene al menos el aire. Es ganar o es sufrir. Y, como dice el club, es posible. Todo es posible en este Zaragoza repleto de urgencias.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Femenías; Marcos Luna, Arriaga, Clemente, Tasende; Francho, Keidi Bare, Pau Sans, Liso; Soberón y Dani Gómez.

Banquillo: Poussin (ps), Acín (ps), Kosa, Jaime Vallejo, Vital, Toni Moya, Lucas Terrer, Aketxe, Adu Ares, Marcos Cuenca, Bazdar, Alberto Marí

CD Eldense: Dani Martín, Fran Gámez, Matia Barzic, Iñigo Piña, Marc Mateu, Diego Méndez, Sergio Ortuño, Víctor García, Diego Collado, Javi Llabrés y Masca.

Banquillo: Ian MacKay (ps), Aceves (ps), Martos, Dumic, Unai Ropero, Bouzaidi, Raúl Parra, Álex Bernal, Nacho Quintana, Nacho Monsalve, Timor, Fede Vico, Juanjo Ortuño

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité de Castilla y León).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00.