Iván Azón tendrá que esperar casi dos meses para lucir el '90' en el Como

El pasado 3 de febrero se hizo oficial la marcha de Iván Azón al Como 1907 que dirige Cesc Fábregas y aún no ha debutado en el equipo italiano por la lesión que sufrió en el sóleo una semana antes de cerrarse su traspaso sobre la bocina del mercado invernal. El canterano ya no jugó ante el Cádiz antes de cerrarse esa operación porque se había lesionado en la jornada anterior en Málaga, en la victoria por 1-2 y en su último partido en el Real Zaragoza. No ha participado este sábado en el duelo ante el Venezia, que acabó en empate, como antes no hizo frente a la Juve, la Fiorentina, el Nápoles y la Roma, mientras que la previsión es que tampoco lo haga ante el Milan el 15 marzo, por lo que tendrá que esperar al choque ante el Empoli el 29, después del parón de selecciones.

"Iván todavía no está disponible para jugar", se limitó a decir Cesc antes del choque ante el Venezia. De hecho, el jugador está ya casi recuperado de su lesión, pero no se va a a correr riesgos con él, puesto que la lesión en el sóleo en la Rosaleda, de la que el Zaragoza no dio parte médico oficial alguno, aunque lógicamente el Como tenía perfecto conocimiento de ella, era importante. Azón ha cogido en el equipo italiano el dorsal 90 al estar el 9, el número que llevaba en el Zaragoza, por el capitán, Alessandro Gabrielloni. El partido ante el Empoli, que ahora marca el descenso, será el correspondiente a la jornada 30, por lo que solo le quedarán nueve citas en el campeonato para ayudar al Como, actualmente decimotercero, a lograr la permanencia en la Serie A, lo que tiene en la mano, con siete puntos de renta sobre el descenso ahora mismo.

El ariete, que se acababa contrato en junio, se marchó al Como y con un traspaso de dos millones y otro medio millón por objetivos, que se lograrán si disputa 50 partidos (en dos paquetes de 25 partidos y 250.000 euros cada uno) como titular o 45 minutos en el conjunto italiano, donde tiene un contrato hasta 2029, con un salario que multiplicaba por tres el que tenía en el Zaragoza, donde en el último año de su vínculo estaba en 400.000 euros fijos más objetivos. El canterano, de 22 años, que empezó en Marianistas, pasó por el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en el segundo año en alevines, aunque se marchó cedido a El Olivar en juveniles una temporada, deja el Zaragoza, el club de su vida, con 150 partidos oficiales y 27 goles. Este curso ha disputado 25 encuentros oficiales, 24 de ellos de Liga, con 8 tantos, uno en Copa.

Azón debutó en 2020, en Tenerife y de la mano de Rubén Baraja, en el último partido del entrenador vallisoletano en el Zaragoza y se hizo fijo con Iván Martínez para firmar su contrato profesional en el primer equipo al disputar cinco encuentros. Renovó en 2022 por tres temporadas siendo importante con Juan Ignacio Martínez, aunque el entrenador alicantino lo utilizó más como revulsivo y después de una temporada 21-22 donde anotó siete dianas en la recta final y fue el máximo goleador junto a Vada. En la 22-23 las lesiones le lastraron y en la pasada tampoco le abandonaron, con un problema de rodilla que le dejó fuera dos meses, aunque en el tramo final volvió a ser decisivo con Víctor Fernández.