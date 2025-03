Francho Serrano, abatido tras la derrota: "Lo sentimos, la afición no se merece esto"

Francho Serrano no ha podido ocultar su malestar tras caer ante el Eldense y se le ha visto muy abatido tras el encuentro. El canterano ha tenido muy claro que lo primero que quería hacer era pedir disculpas a la afición. "Lo sentimos, gracias por estas con nosotros. No nos merecen, tenemos que seguir hacia adelante y pedirles por favor que sigan con nosotros. Es obvio que no nos está dando, pero esto tenemos que sacarlo adelante por la gente. Hoy han estado de diez y el Real Zaragoza es lo que es por su gente", dice.

El mediocentro ha aclarado que "dentro de la desgracia depende nosotros y no podemos hundirnos". Y ha afirmado que "tenemos que ser conscientes de donde estamos y no estamos a la altura". Y para acabar ha mostrado confianza total con el cuerpo técnico. "Nos dan muchas herramientas para ganar los partidos, en lo personal y en lo colectivo estamos a muerte y ojalá podamos sacar esto junto a ellos ", finaliza.