Guti reaparece en una sesión con ánimo lúgubre

El sol salió en Zaragoza tras la lluviosa jornada del sábado y también lo hizo este domingo en la Ciudad Deportiva, aunque poco influyó el astro rey en el ánimo que se mostraba en la Ciudad Deportiva, sin ningún espacio para la sonrisa, con Miguel Ángel Ramírez, en los 15 minutos para la prensa, con rostro muy serio, con su continuidad en el alero, y dejando el protagonismo a Cristóbal Fuentes, preparador físico del equipo al principio. La sesión empezó a la hora prevista, por lo que la charla entre el técnico y los jugadores antes de la misma fue breve y Cordero, director deportivo, no se dejó ver por el entrenamiento.

En el ánimo lúgubre de Real Zaragoza en caída libre desde hace cuatro meses, con 7 puntos de 27 con el nuevo entrenador, la única buena noticia de esta mañana fue ver con el grupo a Raúl Guti, que puede entrar en la lista ante el Almería tras la lesión en el isquio derecho que sufrió en el primer entrenamiento, el 5 de febrero, tras su fichaje desde el Elche dos días antes.

La enfermería, en la que siguen Lluís López y Nieto, a los que tampoco se espera ante el Almería y de hecho al central aún le quedan tres semanas más, se vacía poco a poco porque Toni Moya ya fue incluido en la lista ante el Eldense, aunque no jugó tras llevar muy pocos entrenamientos, solo dos, al superar la lesión muscular que sufrió en Albacete el 7 de febrero y que le ha hecho quedarse fuera de los cuatro últimos duelos al no jugar frente al conjunto alicantino como tampoco hizo frente al Burgos, el Granada y el Sporting. Con Guti, uno de los tres refuerzos de enero junto a Dani Gómez y Arriaga, queda dicho que aún no ha debutado en este curso. Mientras, ante el conjunto almeriense estará el sábado seguro Jair, que cumplió sanción con el Eldense por ciclo de amarillas.

En la sesión, regenerativa para los titulares, en el gimnasio todos y para Aketxe, que solo jugó un cuarto de hora ante el Eldense, pero que también ha trabajado a menor nivel, han estado varios jugadors del filial y del juvenil, como Manu Cardiel, Beamonte, Boaz, Linares y Koné, además de los dos porteros del juvenil, pero no el meta Acín, Cuenca, Terrer y Vallejo, que estuvieron citados ante el Eldense y que al no jugar han podido estar disponibles para el duelo del Aragon ante la SD Logroñés. De hecho, los cuatro han sido titulares.