Pinilla y Barrachina refuerzan al Zaragoza para la Copa del Rey juvenil

El Real Zaragoza juvenil disputa la Final Four de la Copa del Rey que empieza este miércoles con la semifinal ante Las Palmas (18.30 horas) y ante esta situación han sido llamados para unirse a la expedición Hugo Barrachina y Hugo Pinilla, ambos en dinámica del Deportivo Aragón y que en toda esta temporada no han disputado ningún partido con los juveniles. Su inclusión a la convocatoria es debido a que Dennis Rufo, los hermanos Lambea y Sergio Beltrán Ratón siguen apartados hasta que se resuelva su situación contractual, terminan su vinculación con la entidad blanquilla en junio de este año, y al no viajar, la plantilla se quedaba bajo mínimos para el torneo copero.

Barrachina y Pinilla son dos incorporaciones de última hora para el equipo de Javier Garcés, ya que ninguno de los dos ha estado en dinámica de los juveniles durante la presente temporada y esta campaña pertenecen al Deportivo Aragón. Su llamado se ha hecho para que la plantilla no esté bajo mínimos para la Copa del Rey y al sumar a dos jugadores de su calidad las opciones de intentar llevarse el trofeo aumentan. Pero esto no tapa el hecho de que en una situación usual ninguno de los jugadores hubiese bajado para ayudar a los juveniles.

La plantilla no ha perdido jugadores debido a lesiones o sanciones, si no, este se debe a que los canteranos Dennis Rufo, Sergio Beltrán Ratón y los hermanos Lambea están apartados de forma indefinida hasta que se resuelva su situación contractual. La vinculación de los cuatro acabe en junio del presente año y las altas esferas del Real Zaragoza tomaron la decisión de que ninguno de ellos dispute minutos por su negativa a seguir en el club blanquillo, ya que según la entidad poseen una oferta desde hace dos meses. Desde la ronda de cuartos de final de la Copa frente al Málaga, el pasado 19 de febrero, no participan en ningún encuentro con los juveniles y toda hace apuntar a que la realidad de los cuatro no va a cambiar.