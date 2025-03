El Zaragoza juvenil, a dos partidos de hacer historia

El Real Zaragoza juvenil tiene la oportunidad de hacer historia levantando por primera vez la Copa del Rey para la entidad blanquilla. Los de Javier Garcés están en la Final Four de la competición copera que se celebra en Villanueva de la Serena y el primer escollo que se van a encontrar es Las Palmas en las semifinales de este miércoles (18.30 horas, Aragón TV). Para estas alturas del torneo han sido convocados Hugo Barrachina y Hugo Pinilla, ambos en dinámica del Deportivo Aragón y que en la presente temporada no han disputado minutos con el División de Honor.

El camino para llegar a estas instancias de la competición no ha sido de rosas precisamente para los juveniles. En dieciseisavos vencieron al Celta de Vigo (1-2) con un doblete de Jorge Franco, que anotó los dos goles a falta de 10 minutos para el final del partido. En octavos llegó el encuentro donde los de Javier Garcés tiraron de épica para llevarse el choque en la Ciudad Deportiva (4-3) frente al Villareal. En los primeros 25 minutos iban 1-3 perdiendo, pero Sergio Beltrán Ratón consiguió marcar un doblete, y su segundo tanto fue en el 96 para llevar el enfrentamiento a la prórroga. En el tiempo extra volvió a aparecer Jorge Franco para conseguir el pase a los cuartos de final.

En la última ronda eliminatoria frente al Málaga (2-1) fue otro partido que tuvo su parte de épica, en la que los aragoneses siempre están saliendo victoriosos. Los primeros 45 minutos fueron ampliamente dominados por los de Garcés y se pusieron con dos goles de ventaja gracias a los tantos de Cantero y Sesé, pero en el segundo acto del encuentro los visitantes empezaron a volcarse en la portería de Berrar y a 15 minutos del final Diego Hernández fue expulsado por doble amarilla. Los andaluces redujeron diferencias desde el punto de penalti, pero un trabajo coral en defensa para aguantar el resultado dio sus frutos y los juveniles celebraron el triunfo.

Por el otro lado, Las Palmas ha tenido un trayecto relativamente cómodo hasta las semifinales. En dieciseisavos arrolló al Real Oviedo (4-0), en octavos el Elche le puso las cosas complicadas (2-1), pero un tanto en el último minuto de la prórroga decantó el encuentro hacia el lado del conjunto insular y en cuartos también destrozó a su rival con un claro 3-0 frente al Granada. Lo que más sorprende del equipo canario es que de sus 9 tantos anotados hasta ahora, solo Sergio Ruiz ha repetido como goleador, el resto han sido marcados por jugadores diferentes. Además, cuentan con una defensa muy rocosa, ya que solo el Elche ha sido capaz de marcarles en las tres rondas del torneo.

Los juveniles apartados

Es bastante sorprendente que tanto Pinilla como Barrachina se hayan incorporado a la expedición siendo que ya no pertenecen al División de Honor y llevan toda la campaña entrenando y jugando con el Deportivo Aragón en Segunda RFEF. Esto se debe a que Dennis Rufo, Sergio Beltrán Ratón y los hermanos Lambea siguen apartados hasta nueva orden de toda dinámica del equipo juvenil, ya que su contrato expira en junio de este año y no tienen intención de renovar con el Real Zaragoza.

La decisión de que no formen parte del División de Honor proviene de las altas esferas de la entidad blanquilla, ya que según el club poseen una oferta de renovación desde hace dos meses los cuatro jugadores. Desde cuartos de final de la Copa frente al Málaga, el pasado 19 de febrero, no participan en ningún encuentro y toda apunta a que no va a cambiar.