Un parche hasta junio o JIM

El Real Zaragoza ha aplazado cualquier decisión sobre el futuro de Miguel Ángel Ramírez a lo que suceda en Almería, en el partido que se disputará el sábado (18.30 horas) en tierras andaluzas y que marcará si hay o no cambio en el banquillo. Todo lo que no sea ganar implicará un relevo con la salida del entrenador canario, si bien la figura del director deportivo, Juan Carlos Cordero, también está en el foco y podría acompañarle en esa despedida o en todo caso finalizar esa relación en junio, cuando acaba su contrato, que no renovará tras quedar paralizada la intención del club de que continuase en el puesto, al que llegó en enero de 2023.

Sea o no el final en unos días de la etapa de Cordero en el club, con la búsqueda de otro director deportivo en el que ya se escrutan perfiles, lo inminente es el banquillo y Ramírez, tras una racha terrible de 7 puntos de 27, tiene el match ball y las dudas de la propiedad, de Real Z LLC, se centran en un entrenador, que sería el cuarto del curso tras Víctor y el interino David Navarro, que llegara solo para unos meses o hacer una apuesta a largo plazo en la que Juan Ignacio Martínez es el mejor colocado, el técnico que más consenso despierta, aunque no se le ha hecho llegar al entrenador alicantino de forma directa, sí por otras vías, ese deseo.

Ramírez no cayó tras la derrota ante el Eldense porque se decidió que en Almería tuviera esa última oportunidad y porque no se considera que el equipo esté totalmente hundido, sino que se apela, quizá de forma irreal, a que todavía puede reaccionar con el entrenador canario, aunque lo cierto es que esa opinión no es unánime en una entidad donde el cuadro de mando está muy diversificado y con múltiples frentes. Así, en el día a día de la SAD, en los ejecutivos, en Fernando López, director general, sobre todo, había una opinión más favorable a mantener una apuesta que a su llegada a finales de diciembre y tras la dimisión de Víctor fue de Juan Carlos Cordero, el que propuso el nombre con el beneplácito de Mariano Aguilar, el consejero designado para ser el representante de la propiedad.

Con todo, hubo dudas en mantener a Ramírez tras la debacle ante el Eldense y al final la decisión de la propiedad, de Real Z LLC, el conglomerado de sociedades que forman ese grupo, con representación en Miami, el presidente Jorge Mas, y en los inversores del Fondo Ares y de Joseph Oughourlian, si bien el poder mayor y en la sombra llega desde el Atlético de Madrid, desde su consejero delegado, Miguel Ángel Gil, fue esa continuidad del canario. En la decisión ha tenido mucho que ver la inacción de Mariano Aguilar, consejero del Zaragoza desde 2022 y hombre de total confianza de Gil, la persona que más peso tiene en el devenir del club desde el pasado verano, desde la salida de Raúl Sanllehí, ya que el perfil de López en la dirección general es distinto.

El elevado despido de Ramírez, con un contrato importante para Segunda hasta junio de 2026, en el que habría que pagar al margen a sus ayudantes, hasta tres (Beñat Labaien, Cristóbal Fuentes y Juan Giuffra), y en el que no hay cláusula de desenganche ni la segunda temporada está sujeta a condición alguna, y la esperanza de un giro en Almería, una victoria que aclare el panorama y aleje sombras y dudas, además del descenso, han sido las bases para la continuidad del entrenador.

Pero la situación futbolística es la que es, con una racha terrible, ya iniciada en la etapa final de Víctor, y el rival, pese a su mala dinámica (5 puntos de 24 llevan los de Rubi), tiene una de las plantillas más potentes de la categoría, por lo que el escenario de esa reacción no es sencillo y en el Real Zaragoza muchos ya habrían dado ese volantazo esta semana. Y para ello hay dos vías: la primera y es la más trabajada en estos momentos es apostar por un giro y con un entrenador que llegue para los 11 partidos que restaran después, lo que acota mucho las posibles soluciones, aunque las habría, de menor calado deportivo en el nombre, y esperar que el nuevo viento en el banquillo diera para que llegara la salvación y no hipotecar el futuro con un entrenador que tendría un año más y que llegaría antes que el nuevo responsable deportivo que sustituyera a Cordero.

No es ese escenario el de Juan Ignacio Martínez, con el que no se ha hablado de forma directa y que en ningún caso arribaría solo para lo que queda de Liga. JIM, que salió con la llegada de la actual propiedad en 2022, si bien el principal artífice de esa despedida, Raúl Sanllehí, ya no está en el club, está dispuesto a tomar las riendas del equipo, también y quizá sobre todo por la vinculación afectiva que siente hacia esa entidad, pero no a cualquier precio y de cualquier forma.

El entrenador alicantino, artífice de una salvación milagrosa en la temporada 20-21, cuando cogió a un equipo penúltimo tras 18 jornadas y al que llevó a la permanencia, y de una temporada más irregular en la 21-22, si bien en unas condiciones muy difíciles por el proceso de venta de la SAD que culminó con su salida y la continuidad de Torrecilla en la dirección deportiva, es un hombre de consenso, que también tiene respaldo en la afición y que conoce bien tanto el club como la ciudad y la idiosincrasia de la grada, así como a varios jugadores de la plantilla (Lluís, Jair, Francho, Nieto o Clemente), a los que dirigió.

En ese sentido, es el perfil idóneo y, además, ya demostró en su anterior etapa su impacto inmediato a la hora de cambiar la dinámica de resultados, pero con él y de forma directa no se ha hablado y, sobre todo, su llegada implicaría más cosas que un entrenador solo para terminar la temporada.