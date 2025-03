La 'Lluís López dependencia' del Real Zaragoza

En el despropósito que está siendo la defensa zaragocista durante esta aciaga temporada se salvan muy pocos nombres. Por la retaguardia han venido la mayoría de los problemas del equipo aragonés y el suspenso entre sus figurantes es generalizado. Pero los números, malos se miren por donde se miren, son algo mejores cuando Lluís López está sobre el césped.

Porque el capitán está siendo de lo más salvable de la defensa. Titular indiscutible para Víctor Fernández y para Miguel Ángel Ramírez, el catalán tan solo se ha perdido cinco partidos esta temporada, los dos primeros por sanción y los tres últimos por la lesión muscular de la que todavía se está recuperando. Pues bien, de esos cinco encuentros en los que no ha participado Lluís López el Real Zaragoza no ha conseguido ganar ninguno, sumando tres empates y dos derrotas para un pírrico 3 de 15 en puntos.

Si se profundiza más en esa comparativa, la sensación de que los aragoneses son más sólidos con el capitán en el campo se agudiza. En los 25 partidos que ha jugado López (en todos ha partido en el once y en ninguno ha sido sustituido) el equipo ha recibido un total de 30 goles, lo que hace una media de 1,2 por encuentro. Por contra, cuando el catalán no ha participado el Real Zaragoza ha encajado 10 goles o, lo que es lo mismo, 2 tantos por choque. Una notable diferencia que, y a pesar de depender de numerosos factores, revela que Lluís López está siendo tu mejor defensa y que el equipo sufre más sin él.

Pitado

Eso sí, la lectura a nivel global de este hecho no puede ser más negativa. Porque el capitán, al comienzo de la pasada temporada, era el cuarto central del Real Zaragoza, todo hacía indicar que este curso iba a tener un rol secundario. La no llegada de Lekovic y las apuestas fallidas por Vital y Kosa han provocado que Lluís López se haya convertido en el capitán general de una defensa para la que ha habido que repescar al defenestrado Jair. Un baile de nombres que ha acabado en verbena.

Los datos podrían hacer pensar que la afición zaragocista pudiera estar contenta con su capitán, pero nada más lejos de la realidad. La temporada de Lluís López tuvo un antes y un después en el partido que enfrentaba al Zaragoza con el Tenerife. Era el segundo partido de Ramírez y La Romareda pidió ya su salida, algo que con lo que el catalán no estuvo de acuerdo. "No he entendido la reacción de la gente, no ha sido lógico, aunque tienen derecho a opinar". El defensa quiso entonces mandar "un mensaje de unión" y señaló que "todos debemos reflexionar porque da la sensación de que no remamos en la misma dirección".

Tras una cascada de críticas por esas palabras, a Lluís López se le ha pitado en varias ocasiones, incluso en medio de los partidos en La Romareda cuando el central tenía la pelota. Un palpable distanciamiento entre afición y capitán que no ha tenido más capítulos porque López cayó lesionado y la dolencia muscular que sufre el catalán le ha apartado ya de los tres últimos partidos y todavía estará fuera alguna semana más. A pesar de la polémica fuera del campo, lo cierto es que el Real Zaragoza lo está echando mucho de menos.