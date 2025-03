Rubi: "El Zaragoza tiene atacantes de mucho nivel y descaro, hay que fijarlos bien"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó sobre el partido del sábado en casa frente al Real Zaragoza que su equipo tiene "la necesidad imperiosa de ganar", después de ocho jornadas sin hacerlo (5 puntos de 24 posibles), como lleva "repitiendo dos o tres semanas", pero "es así" si quieren "pelear por las dos plazas" de ascenso directo.

"De lo contrario, la distancia será demasiado grande", reconoció este jueves en rueda de prensa el técnico catalán, quien ve a su equipo "capaz de encadenar victorias y de tener una racha muy buena, capaz de lo mejor y lo peor, pero la intención es construir algo sólido tras Zaragoza", ya que supondría "cumplir un primer objetivo".

Rubi fue muy expresivo ante la imagen del Almería que sale dormido a los partidos. "Me clavo un puñal a mí mismo porque sigue apareciendo el defecto de no ser capaces de aguantar los arreones iniciales. El Eibar llegaba con confianza y sabíamos que iban a presionar, no nos pillaba por sorpresa y nos pasa. Digo quiero y no puedo por la concentración", dijo en tono autocrítico.

Aún así, el preparador del Almería aseguró que "la agresividad también" la están "trabajando", aunque no lo estén "consiguiendo", y calificó la situación como "difícil de explicar", si bien no paran de "trabajar estos aspectos e incluso" le "condicionan la alineación", después de que los rojiblancos hayan pasado del liderato de Segunda al séptimo puesto por su racha negativa.

"En las segundas partes los números son estratosféricos, positivos; a los rivales se les hacen largas porque no pueden mantener esa intensidad del principio. Los números ofensivos en la segunda mitad son mucho más buenos que en la primera. Tendríamos que golpear más en la primera y el día que conseguimos aguantar, también nos ha costado marcar ese 1-0 al principio. Se está dando así, es duro y problemático", admitió.

Rubi apeló a revertir este panorama el sábado ante un Zaragoza que parece más peligroso fuera que en casa, pues "sus variables ofensivas son muy buenas" y tienen "atacantes de muchísimo nivel, descaro y mentalidad para buscar al rival", por lo que "hay que fijarlos bien".

Preocupado por la irregularidad de su equipo y "decepcionado con los jugadores en cuanto a constancia, ya que les cuesta mucho demostrar con regularidad que son grandes jugadores", dijo que está "muy alerta a las señales" y que no puede "poner a un futbolista que solo esté pensando en su rendimiento porque es un momento del colectivo".