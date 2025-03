Los zagales quieren hacer historia: "Daremos todo por el Zaragoza, que se lo merece"

El División de Honor está a solo un partido de hacer historia levantando la Copa del Rey, después de conseguir eliminar este miércoles a Las Palmas (0-1) con un gol de Hugo Pinilla desde el punto de penalti. El equipo confía ciegamente en levantar el trofeo frente al rival que saldrá de la otra semifinal entre FC Barcelona y Real Betis que se disputa este jueves (18.00 horas). "Al que sea finalista le ganaremos y daremos todo por el Zaragoza, que se lo merece. Es un gran orgullo porque somos casi todos de Zaragoza y es una pasión que viene de dentro y vamos a ganar", aseguró Sergio Berrar, portero del juvenil.

Berrar fue uno de los héroes del encuentro al detener un penalti a la media hora de encuentro que permitió a los aragoneses seguir vivos. "Siempre que se puede se intenta ayudar al equipo, esta vez se ha podido y estoy encantado de la vida", afirmó. Además, en el momento en el que señalaron el punto fatídico a favor no dudó en que se iban a adelantar porque "Pinilla no falla. Estamos muy confiados de todo lo que tenemos". El atacante fue la otra pieza clave para sacar el choque y llevarse el triunfo en el tiempo añadido. "El míster me ha apuntado como lanzador y la verdad es que no tenía claro dónde lo iba a tirar, pero he visto que se vencía y he asegurado a mi lado derecho y nos vamos a la final", reflejó.

Ninguna eliminatoria ha sido resuelta de manera sencilla y cómoda por el Real Zaragoza. Solo la de cuartos de final se resolvió en los 90 minutos reglamentarios, pero ese partido acabaron con uno menos tras la expulsión de Diego Hernández. La épica está apegada al ADN de este equipo y son muy conscientes de que eso juega a su favor. "Una semifinal de Copa no podía ser de otra manera. Somos un equipo que en el caos nos manejamos bien. Sabíamos que si aguantábamos la primera parte, que era el momento en el que iban a tener el dominio del partido, a partir de ahí entra ya el cansancio físico y es donde aparecemos. Es una plantilla con mucho alma, con mucho carácter y en el ida y vuelta se maneja muy bien. Los chicos llevan un campeonato excelente y este es el resultado", indicó Javier Garcés, entrenador del juvenil.

Los propios jugadores son sabedores de que cuanto más largo se haga el partido más se va a volcar la victoria hacia su lado. "Sabíamos que ellos nos habían perdido en toda la temporada y eso era un reto para nosotros y cuando el partido se fuese haciendo más largo eso nos beneficiaba como se ha ido viendo a lo largo de la Copa", señaló Pinilla. Sensaciones que secunda Berrar y añade que "lo que más tenemos es orgullo y vamos a ir a por todas para demostrar lo que hemos hecho durante todo el año".

Un día después de haber logrado el gran hito de estar en la final los zagales "están cansados, pero anímicamente van muy motivados y muy fuertes". Garcés focaliza que la gran clave es que los jugadores "son un equipo y van todos a una, están muy unidos". Para el gran partido no tienen ningún rival favorito entre Betis o Barcelona porque "nuestro escenario es jugar como sabemos y no vamos a cambiar por el equipo que esté enfrente". Toda la plantilla y el cuerpo técnico es consciente de lo cerca que están de la gloria y "queremos ganar porque sería hacer historia" refleja su entrenador. La última vez que el Real Zaragoza llegó a estas lindes fue en el año 2006 cuando cayeron frente al Barça por 2-0, en esa plantilla culé había algunos jugadores como Busquets, Bojan o Giovanni Dos Santos y en la zaragozana destacaban Jorge Miramón o Raúl Goni. La entidad blanquilla ha llegado cuatro veces a esta fase del campeonato y en todas ha quedado subcampeón. Para más inri, de todas estas oportunidades que ha tenido el club zaragozano de alzar el título, el equipo catalán se lo ha arrebatado en tres (1976,1980 y la mencionada 2006). La primera vez que pisaron esta fase fue en 1956 ante el Atlético de Madrid.