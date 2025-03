Miguel Ángel Ramírez: "No me preocupa mi puesto de trabajo, no me planteo que sea mi último partido con el Real Zaragoza"

No se sale Miguel Ángel Ramírez de su guion ni aun en la semana más complicada que ha vivido durante su turbulenta etapa en el Real Zaragoza. Una historia que todo parece indicar que acabará si su equipo cae derrotado en Almería este sábado. A pesar de ello, el canario no quiere ni oír hablar de la posibilidad de abandonar la capital aragonesa. "No me lo planteo. Ni sí ni no. Lo que me ocupa es que el Zaragoza esté mejor deportivamente. Trato de intentar ayudar para que al equipo le vaya mejor. Lo que pase conmigo, el tiempo dirá. No me preocupa mi puesto de trabajo", aseguró en la rueda de prensa previa al duelo ante los andaluces.

Ramírez sí que reconoció que esta semana ha estado en contacto con el club. "Nos hemos sentado a encontrar soluciones para ver qué podemos hacer distinto o mejor. Yo pido otras opiniones para ver cómo podemos mejorar el equipo", dijo, aunque, eso sí, volvió a no mostrarse demasiado autocrítico: "No creo que hubiera tenido que hacer las cosas de otra manera. El fútbol, a veces, no te asegura un resultado".

Con respecto a lo futbolístico, el entrenador del Real Zaragoza anunció la vuelta a la convocatoria de Raúl Guti. Su posible participación es una nueva variable de la que también depende la posición de Kervin Arriaga sobre el campo, aunque por sus palabras parece que Ramírez prefiere que siga de central.

La manta y el portero

Sobre un cambio de dibujo, el canario tampoco se mojó demasiado y pronunció un discurso ya escuchado en otras ocasiones. "Eso es lo de la famosa manta, que o te tapas la cabeza o te tapas los pies. El equipo no está siendo dominado y superado, pero el rival nos está transformando las escasas ocasiones que nos crea, eso es lo más alarmante. Competimos bien, pero en ciertos momentos hay apagones y eso, quizá, no obedece a razones ni técnicas ni tácticas. En eso trabajamos para ser más fiables", analizó.

Tampoco se mojó sobre un cambio de portero tras las malas actuaciones de Femenías, en especial el último día ante el Eldense. "Tenemos un problema si individualizamos los males del equipo. Cambiar a Poussin no era un castigo. No funciona así con nadie, nunca lo hago. Lo normal es equivocarse, tener errores y corregir. No hay que personalizar lo que le pasa al equipo", comentó antes de volver a lanzar un pequeño dardo al club: "La inestabilidad es un patrón que se repite no solo en la portería, también en el banquillo. Son señales que nos están diciendo que algo se está haciendo mal".

De hecho, en su cabeza Ramírez, a pesar de estar en el alambre, sigue teniendo la idea de modernizar al Real Zaragoza. "Tanto tiempo alejados de Primera no es casualidad, tenemos que plantearnos qué nos puede acercar a Primera de nuevo. Hay que adaptarse al fútbol actual", explicó.

Pero la realidad es que el Real Zaragoza tiene una urgencia y esa pasa por el duelo de este sábado. "Tiene una de las mejores plantillas de la categoría, con jugadores de mucho nivel, pero tenemos referencias como en Elche en las que el equipo ha competido muy bien contra grandes plantillas. Tenemos que repetir lo que hicimos bien y corregir lo que hicimos mal", cerró Miguel Ángel Ramírez.