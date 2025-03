Raúl Guti será la principal novedad de la convocatoria del Real Zaragoza

La principal novedad de la lista de convocados del Real Zaragoza para el encuentro de este sábado ante el Almería será la presencia de Raúl Guti tras su regreso en el mercado invernal. El canterano, que no llegó desde Elche a la capital aragonesa en su mejor condición física, podría re-debutar con el Zaragoza si así lo considera necesario Ramírez, aunque no se le espera en el once inicial.

El que también estará en la convocatoria es el jugador del Deportivo Aragón Yussif Saidu, un centrocampista que cubrirá el hueco en la lista del lesionado Keidi Bare. El que también estará disponible en el centro del campo será Toni Moya. La convocatoria se hará oficial el mismo sábado cuando el equipo vuele a Almería.